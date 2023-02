CORMIER, Jean-Paul



À son domicile du Lac-Sergent, le 8 février 2023, à l'âge de 71 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Jean-Paul Cormier, époux de madame Linda Chastenay et fils de feu monsieur Fortuné Cormier et de feu madame Émilia Bourque. Il était natif des Îles-de-la-Madeleine. Monsieur Cormier laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Jean-Luc (Sophie), Julie (Alexandre); ses petits-enfants: Abbie et Maxence; ses frères de la famille Cormier: feu Charles (feu Isabelle), feu Gilles, Michel et Laurent (Francine); sa belle-soeur de la famille Chastenay: Louise (Gilles) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC de Portneuf pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances à lade 11h à 13h45.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la société canadienne du cancer https://cancer.ca/fr/