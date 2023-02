Biden et Poutine: l'espoir contre la peur

Mardi, en prévision de l’anniversaire de l’invasion russe en Ukraine, les deux présidents ont livré des discours contrastés et révélateurs.

En matinée, Vladimir Poutine a prononcé une longue et monotone allocution, entrecoupée d’applaudissements forcés, dans un amphithéâtre terne rempli de bureaucrates et de politiciens non moins ternes – dont plusieurs s’efforcent de dissimuler leur mécontentement devant une guerre désastreuse. À coups de mensonges et de menaces, l’autocrate du Kremlin a réaffirmé son intention de soumettre l’Ukraine à la domination russe.

En soirée, à Varsovie, de retour d’une visite éclair à Kyïv, Joe Biden s’adressait à une foule enthousiaste dans un pays qui a beaucoup aidé les Ukrainiens à contrer cette agression.

À l’appel à la peur de Poutine, Biden a répondu en entretenant l’espoir d’un avenir libre et démocratique pour l’Ukraine et ses voisins.

La peur

Le message de Vladimir Poutine était clair : « Ayez peur ! »

Il s’adressait aux Ukrainiens, en leur disant qu’il ne reculera devant rien, y compris le sacrifice de dizaines de milliers de soldats, pour éteindre leur espoir d’un avenir indépendant et démocratique.

Aux Occidentaux et aux Américains, Poutine a rappelé qu’ils ont raison d’avoir peur d’une escalade nucléaire si l’engagement de l’OTAN dépasse un seuil encore flou. Pour accentuer ce point, il a suspendu formellement l’application du traité START, que la Russie outrepassait régulièrement de toute façon.

Surtout, Poutine signalait à ses compatriotes que son régime ne tolérera pas la dissension, même si les tensions générées par la guerre et par les sanctions fragilisent les institutions politiques, économiques et sociales du pays.

L’espoir

Au contraire, le discours de Biden était fondé sur l’espoir.

L’espoir pour les Ukrainiens, à qui il a fait une exceptionnelle démonstration de confiance en se rendant à Kyïv. Ils peuvent effectivement compter sur l’aide matérielle des États-Unis, mais celle-ci reste en deçà de leurs besoins.

Son message était aussi porteur d’espoir pour les alliés européens, que Biden s’engage à appuyer indéfectiblement, bien que certains républicains soulèvent le doute sur la pérennité de cet engagement.

Biden a aussi réitéré que l’engagement des alliés en Europe ne constitue nullement une menace pour le peuple russe et que les États-Unis n’ont aucune intention de s’emparer d’un pouce de territoire sur ce continent, même si Poutine et ses apologistes ne cessent de prétendre le contraire.

L’affrontement

Comme Machiavel l’a souligné il y a longtemps, le pouvoir fondé sur la force et la peur est souvent plus apte à se maintenir que celui fondé sur la vertu.

Après un an d’affrontements impitoyables, les Ukrainiens ont démontré que l’espoir demeure une source de résilience considérable, et tant qu’ils auront les moyens de résister, il ne faudra pas les compter pour vaincus.

Par contre, aux États-Unis et dans d’autres pays alliés, la réception favorable du message de peur et des mensonges de Poutine par une partie non négligeable de la droite, liée à la résignation d’une partie de l’opinion devant l’implacable réalité de la puissance russe, fait contrepoids aux espoirs exprimés par Biden.

Entre l’espoir et la peur, entre la résistance et la résignation, le peuple ukrainien a clairement fait ses choix. Reste à voir lesquels de ces sentiments finiront par l’emporter.