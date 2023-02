BOLDUC, Raynald



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 février 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Raynald Bolduc, fils de feu dame Albéa Lemieux et de feu monsieur Elzéar Bolduc. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera auIl laisse dans le deuil son fils Benoit Bolduc (Annie Girard) ; la mère de son fils Odile Collin; ses petits-enfants : Jessy, Keven (Sabrina Bilodeau) et Melissa (Didier Legault); ses arrière-petits-fils : Lucas, Zack et Meyson; son frère Raymond Bolduc; son beau-frère Viateur Royer (feu Gisèle Bolduc). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, amis et sa compagne de longue date Pierrette Lefebvre qui l'a soutenu et accompagné tout au long de sa maladie ainsi que ses enfants : Marc-André Petitclerc (Julie Laflamme) et Mélanie Petitclerc (Alain St-Julien). Il était le frère de feu Jeanne-Aimée (feu Rosario Roy) et feu Georgette (feu Yvon Boulet). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (fond spécifique des soins palliatifs et pédiatriques), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.