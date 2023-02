TOUSSAINT, Cécile



À l'Hôpital Saint-Sacrement le 30 janvier 2023, à l'âge de 87 ans et 6 mois, est décédée madame Cécile Toussaint, fille de feu madame Berthe Gagné et de feu monsieur Eleucippe Toussaint. Elle demeurait à Québec.Cécile a rendu ses six enfants très heureux. Femme de caractère, courageuse, généreuse, hospitalière, dévouée, travaillante, très méthodique et organisée, astucieuse, critique et déterminée et très humble, elle s'est impliquée dans diverses associations dont le Réseau des aîné(e)s FADOQ et l'Association des retraités actifs de Québec (ARAQ). Elle a travaillé dans le secteur de la restauration et de la gestion, au Centre des congrès de l'Hôtel Hilton. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie, Claudie, feu Mona, Jacques, Jean (Lucie Richard), et feu Michel Chénard; ses frères et sœurs : Marthe (feu Maurice Walker), feu Pierrette (feu Camille Bouchard), Michelle (Pierre Gosselin), Martin (Nicole Morel), Laurent, Renée (Pierre Bastien); plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s ainsi que ses compagnons de vie qui ont été feu Guy Chénard, feu Paul Arial, et dans les dernières années Jean-Marie Fréchette. La famille accueillera parents et ami(e)sà 13h30Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à laFondation des maladies du cœuret de l'AVCTéléphone : 418 682-6387Site Web : www.coeuretavc.caFondation du CHU de Québec,Hôpital Saint-SacrementTéléphone : 418 525-4385Site Web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/La Fédération des femmes du QuébecTéléphone : 514 876-0166Site Web : https://www.ffq.qc.ca/fr/faire-un-don/donate/dons-en-ligne/1646/