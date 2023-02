Censurons La Ribouldingue!

Avertissement : le présent texte risque d’offusquer les petits lapins. Avant de le lire, il est recommandé que vous en envoyiez une copie à votre médecin, à votre psy et à votre directeur de conscience pour savoir s’ils vous donnent la permission de le parcourir.

En cas d’effets secondaires (comme une soudaine envie de sourire, par exemple, ou un sentiment de culpabilité à l’idée de prendre plaisir à lire un texte blasphémateur qui ridiculise sans vergogne la religion woke), ne perdez pas une seconde et abonnez-vous tout de suite au Devoir.

Ainsi, on a épuré les romans jeunesse de Roald Dahl (Charlie et la chocolaterie, James et la pêche géante) en y enlevant les mots jugés discriminatoires.

Comme le terrible mot en G (gros) et l’horrible mot en H (homme, remplacé par personne).

Moi je dis : enfin ! Il était temps que l’on protège la jeunesse !

Mais pourquoi s’arrêter là ?

Exemples

Afin de protéger les petites choses que nous avons élevées dans du papier bulle, et qui sont certainement en train de pleurnicher quelque part dans un coin de votre salon, voici une liste de personnages que l’on devrait effacer dans certains classiques de la télé jeunesse.

* Bobino : un homme blanc de plus de 40 ans qui fait du « mansplaining » à une jeune fille. Patriarcat ! ! ! !

* Paillasson : un nigaud obèse qui passe son temps à manger des patates en chocolat. Grossophobie ! ! ! !

* Madame Bec Sec : une vieille fille frustrée et mal b... aimée, qui aurait besoin d’un homme pour se décoincer. Misogynie ! ! ! !

* Picotine : les aventures amusantes d’une jeune fille qui a de l’acné ! Adophobie ! ! !

* Major Plum-Pouding : caricature du vieil anglais de Westmount qui porte des vêtements de tweed et mange des crumpets achetés chez Marks and Spencer. Anglophobie ! ! !

* Sol et Gobelet : une série qui se moque du sort de deux sans-abri tellement pauvres, tellement indigents qu’ils en sont rendus à squatter un taudis sans murs !

De plus, le clown blanc est présenté comme un personnage astucieux et débrouillard alors que le clown noir est un analphabète qui parle tout croche et mélange les mots !

* Professeur Mandibule : un scientifique distrait qui a toujours la tête dans les nuages. Anti-intellectualisme ! ! !

Le pirate Maboule : un homme qui nous est présenté comme un bandit parce qu’il a juste un œil et qu’il a des problèmes de santé mentale (« il a perdu sa boule »). Capacitisme ! ! ! (« Attitudes sociales et préjugés discriminatoires qui dévalorisent les personnes handicapées »)

* Fifi Brindacier : une fille qui ne va pas à l’école, qui ne travaille pas, et qui vit grâce au trésor que lui a légué son père. Sexisme ! ! !

* Ma Sorcière bien-aimée : une série qui laisse sous-entendre que les femmes à la maison ne travaillent pas trop fort (un simple mouvement du nez et hop, le ménage est fait), que leurs mères sont de vieilles sorcières et que leurs voisines sont toutes des écornifleuses !

* Jinny : un militaire américain emprisonne une femme dans une bouteille et s’en sert comme esclave !

* L’Évangile en papier : un vieux catho organise des activités de bricolage pour endoctriner les jeunes.

* Le Père Fouras et Monsieur Touche-à-tout : faut-il vraiment que je l’explique ?