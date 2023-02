Comment accepter les miens tels qu’ils sont?

Je suis la dernière-née d’une famille dysfonctionnelle de cinq enfants alors que je pense être une personne relativement équilibrée. Les deux plus vieux sont des garçons et les deux qui me précèdent sont des filles. Hormis moi qui suis infirmière, personne n’a fait d’études dans la famille. Mon père était contre, et se vantait de ses habiletés manuelles hors du commun. De son vivant, il a toujours préféré la compagnie de ses garçons et ne se gênait pas pour dénigrer les filles, incluant ma mère, jusqu’à son décès l’an dernier des suites de la COVID.

Mes frères et sœurs ont des enfants alors que moi je n’ai jamais pu en avoir. Ce qui a valu à mon mari des moqueries de la part de mes frères qui ne se sont jamais gênés pour le traiter de « fif » et de « pas de couilles ». Jusqu’à son décès il y a six ans d’un infarctus, il les a endurés pour ne pas briser des liens auxquels je tenais.

Au fil des ans, il y a eu de nombreuses ruptures dans la famille, mais ma mère était celle qui ramassait les pots cassés et qui organisait les réunions de famille, même si elle savait que plus souvent qu’autrement, ça allait se terminer en chicane. J’ai pris le relais à partir du moment où elle a décliné.

Nous avons tous dépassé la soixantaine, et on pourrait croire que les esprits se sont calmés. Eh bien non! La mauvaise foi règne toujours, et dès qu’il est possible de foutre la merde, mes frères sont toujours là pour déclencher la bagarre.

C’est lors de notre réunion de famille du Nouvel An dernier, que le mari d’une de mes sœurs a accusé un de mes frères d’avoir osé mettre sa main au derrière d’une de ses filles, mariée et mère d’un bébé de six mois, que la bataille a repris de nouveau.

Depuis ce temps-là, le beau-frère, ma sœur et leur fille exigent des excuses. Le frère en question m’a dit de leur dire de « manger une pelletée de m...e ». Je ne sais plus comment arranger les choses, tout en me sentant responsable, puisque ça s’est passé chez moi. Comme je suis la seule à réunir tout le monde une fois par année, avez-vous un conseil ?

Isa

Pourquoi tenez-vous à réunir des gens qui, à l’évidence, ne peuvent pas se blairer ? Comme vous êtes la seule à y tenir, et pour en arriver à ce résultat, pourquoi vous faire souffrir ainsi ? Ce n’est pas parce qu’on est membre d’une famille qu’on est fait pour s’aimer. Et malgré la tradition, quand on sait que le terrain est miné, on lâche le morceau. Ne serait-ce que pour protéger l’équilibre de notre santé mentale. Voyez ceux de vos proches qui sont sains et oubliez les autres.