TESSIER, Jean



Au Centre d'Hébergement de l'Hôpital Générale de Québec, le 17 janvier 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean Tessier. Il était l'époux bien-aimé de madame Denise Faucher. Il était le fils de feu monsieur Paul-Henri Tessier et de feu madame Alice Lachance. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : Christian (Myriane Léard) et Marc; ses petites-filles adorées : Clara et Magalie. Il laisse également dans le deuil son frère et ses sœurs : Laurent (Louiselle Baillargeon), feu Marie-Claire (Michel Robitaille), Anne-Marie (Jean-Marie Laporte) et Lucie (Jacques Grenier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Faucher : feu Olivette, Claude (feu Laurence Rousseau), feu Jules (Madeleine Bélanger), Carmelle (Gilles Castonguay) et Dorisse (Léandre Carrier). Il laisse aussi dans le deuil ses filleuls Pierre Tessier et Pascal Castonguay ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Tessier au :La famille recevra les condoléancesde 9h à 11h,Un merci spécial au personnel du département de dialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec et un immense merci au personnel de l'unité 2000 de l'Hôpital Général pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à monsieur Tessier. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne du Rein (1675 Chemin St-Foy, local 101, Québec, Qc, G1S 2P7)