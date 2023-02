CARRIER, Laurent



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 février 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Laurent Carrier, époux de Pierrette Bergeron, fils de feu Adélard Carrier et de feu Yvonne Samson. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Lyne Genest), Johanne (Marcel Lacasse), Jocelyne (Jean-Guy Bouffard), Linda, Micheline (Mike Petitclerc), Lise (Éric Desbiens), Stéphane (Annie Breton) et Mary Piper; ses-petits-enfants: Steve, Cindy, Dominic, Sophie, Jean-Françis, Kelly, Bryan, Jessie, Maryka et Alycia; ses 10 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Marie-Louise (feu Jean-Paul), Lydia (feu Gustave), Colette (feu Bernard), Philippe (Colette), feu Joseph (Murielle), Marie-Rose (feu Raymond) et Claudette (feu Edgar); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera aule vendredi 3 mars de 9 h à 13 h.