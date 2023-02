RHÉAUME, Jacques



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 février 2023 à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jacques Rhéaume, fils de feu monsieur Antonio Rhéaume et feu dame Irène Légaré. Il était l'époux de madame Micheline Asselin. Il demeurait à Québec arrondissement Lac St-Charles. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses deux fils; Christian et Frédérick, ses petits-enfants; Anthony et Éliane, ses frères et sœurs; Hélène (Guy Beaulieu), Marc et Édith, ses beaux-frères et belles-sœurs; feu Aline Asselin, Michel Asselin (Simone), Gabrielle (feu Prime Asselin) et sa nièce Céline (Michel Pagé) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis.es. Selon ses volontés, il a été confié à laL'inhumation du corps aura lieu à une date ultérieure au cimetière du Lac St-Charles. La famille désire remercier le personnel de la résidence Le Samoa et l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.