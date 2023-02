PLAMONDON, Colin



À son domicile, le 9 février 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Colin Plamondon, époux de madame Lily Papillon, fils de feu monsieur Willie Plamondon et de feu madame Bella Germain. Il demeurait à Cap-Santé. La famille recevra les condoléances au. Monsieur Plamondon laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles : Nadyne (Patrick Leclerc) et Karine (Christian Tessier); ses petits-enfants : Dominick et Frédérique Boutet (Frédéric Beaulieu), Allyson (Guillaume Lefebvre) et Alex Plamondon Tessier (Annie Béliveau), Sandrine et Mélodie Leclerc. Il était le frère et le beau-frère de : feu Eddy (feu Yolande Thibeault), feu Ghislain (Reine Dubuc), Nicole (feu Michel Dubé), Roland (feu France Durand), feu Marcel, feu Doris (Ghislaine Langelier), Normand (France Godin); Marcelle Papillon (Réjean Langlais), Yvon (Sylvie Lavallée), Michel (Marie-Claude Petitclerc), Gilles (Jocelyne Brochu), Jean-Pierre (Manon Lesage). Il laisse également sa filleule Caroline Dubé, son filleul Michel Papillon Langlais, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement Réjean Desbiens. Remerciement à Djino Gosselin et François Blouin pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation canadienne du rein, 1675, chemin Sainte-Foy, local 1, Québec, (Québec) G1S 2P7.