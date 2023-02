LECLERC, Grégoire



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 9 février 2023, est décédé à l'âge de 91 ans, monsieur Grégoire Leclerc époux de madame Denise Girard. Il était le fils de feu monsieur Armand Leclerc et de feu dame Maria Tremblay. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances au :de 9h à 11h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne Leclerc (Dany Giroux), Francine Leclerc (Robert LeBlanc) et Serge Leclerc; ses petits-enfants : Marie-Pier Giroux (Sietse Busser), Cassandra Giroux (Marc-Olivier Hébert), Raphaël LeBlanc, Mathis LeBlanc, Yanik LeBlanc, Benjamin LeBlanc, Shany Leclerc et Tommy Leclerc; son arrière-petite-fille Rose Giroux; ses frères : Roch Leclerc et Jean-Guy Leclerc; ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Marie-Claire Girard, Carmelle Girard, Marie-Paule Girard, Simone Girard, Jean-Pierre Girard, Michel Girard (Deborah Armstrong) et Brigitte Girard (Jean-Claude Dumas); ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre: ses frères et ses sœurs; ses beaux-frères et ses belles-sœurs, qui l'ont précédé.