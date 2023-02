GAGNÉ, Carole t.s.



À son domicile de Lévis, le 3 février 2023, à l'approche de ses 61 ans, est décédée madame Carole Gagné, travailleuse sociale à la retraite. Elle demeurait à Lévis et était originaire de Cap-Saint-Ignace. Elle est allée rejoindre ses parents, madame Rachel Roy et monsieur André Gagné, son frère Jean-François et sa nièce feu Dre Catherine Langevin. Elle laisse dans le deuil ses frères et sa soeur : Michel, Marie et Pierre (Danielle Morin), ainsi que son neveu Eric Langevin. Sont aussi affectés par son départ, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines en particulier sa tante Madeleine et ses cousines : Anne, Hélène et Suzanne Roy, autres parents et ses amis(es) qui ont été présents(es) au cours de toutes ces années, les étudiants (es) du département de service social de l'Université Laval à Québec, ainsi que tous les collègues et patrons qui ont croisé sa route depuis 1987.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8, Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis, G6V 3Z1 Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (jedonneenligne.org ou à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumonologie de Québec, 2725, Chemin Ste-Foy Québec (Qc), G1V 4G5. Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 25 février à compter de 9h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.