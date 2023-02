DE SENNEVILLE, Paul



À son domicile, le 5 février 2023, à l'âge de 69 ans et 6 mois, est décédé monsieur Paul de Senneville, époux de feu madame Francine Beaumont, fils de feu dame Bernadette Allaire et de feu monsieur Adélard de Senneville. Il demeurait à Québec (secteur Vanier).Il a rejoint son épouse Francine Beaumont et laisse dans le deuil sa fille bien-aimée Valérie (Ian Crépault-Morin); ses petits-enfants: Thomas et Oliver; ses frères et sœurs: Guy (Marlaine Garneau), André (feu Micheline Mailloux), Diane (Luc Lepage), Jacques (Brigitte Côté), Francine (Jean Marceau), Mario (Lina Cadoret) et Sylvie (feu Yves Cloutier); ses beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Guy Beaumont (Brenda Thomson), feu Ginette Beaumont (feu Alain Vaillancourt); son filleul Marc-André ainsi que de nombreux neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, parents et ami (e)s. Nous tenons à souligner le tempérament patient et de résilience de notre cher père et frère. Il était toujours prêt à aider tous et chacun et nous désirons mentionner sa présence au travail depuis 40 ans pour le même employeur Permacon. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence du corps, au, de 13h à 16h.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone: 418 683-8666, Site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.