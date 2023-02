GAUVIN, Rolande



Au CHSLD Vigi St-Augustin-de-Desmaures, le 21 janvier 2023, à l'âge de 87 ans et 7 mois, est décédée madame Rolande Gauvin, épouse de feu monsieur Philippe Boutin, fille de feu madame Laétitia Gauvin et de feu monsieur Joseph Gauvin. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont au printemps. Elle laisse dans le deuil ses enfants : France (Jean-Claude Parent), Hélène, Michèle (Jacques Pagé) et Claude (Serge Tremblay) ; ses petits-enfants : Marie-Ève (Marianne Desbiens) et Jean-Philippe (Vanessa G. Berger) ; son arrière-petite-fille : Mila ; sa sœur Colette (feu Georges-Henri Boutin) ; ses belles-sœurs : Thérèse (feu Raymond Gauvin), Francine (feu Raymond Boutin) et Fernande ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de précieux amis. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Cécile (feu Maurice Fournier), Pauline, Alyre (feu Georgette Crépeault), Jacqueline, Marcel (feu Yvette Brousseau), Carmen (feu Robert Desroches), Gilles (feu Thérèse Gauthier), Jean-Guy (feu Lucie Croteau) ; ses beaux-frères et belles-sœurs : Jeannette, Robert, Marcel (feu Dorothée Touchette), Bérengère (feu Jean-Pierre Brassard). La famille désire remercier le personnel soignant du 5ème étage du CHSLD Vigi St-Augustin pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec ou à l'Association des bénévoles du CHSLD Vigi St-Augustin.