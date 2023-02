LAVOIE, Germaine



À son domicile de Québec, le 11 février 2023 est décédée, à l'âge de 85 ans. Madame Germaine Lavoie. Elle était la fille de feu Azade Lavoie et de feu Emma Ouellette.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière St-Jean, Île d'Orléans. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants Francine, Michel, Denis, Micheline (Denis Laliberté) et Léopold ; ses petits-enfants : Yannick Giguère et sa mère Suzanne Giguère, Jérôme Boutin (Jessica Pruneau) et Pascal Boutin (Geneviève Dufour) et leur mère Linda Lamontagne, ses arrière-petits-enfants : Yanick et Audrey Maud et leur mère Valery Masson, Zoé et Sky et leur frère Zack, et bien sûr Liv qu'elle a pu prendre dans ses bras il y a quelques jours et Matthieu dont elle était sa mamie de coeur. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs adorés : feu Gertrude Lavoie, feu Thérèse Lavoie, feu Armand-Louis, Marthe, Solange (feu Candide Simard), Léonce Lavoie (Carmen Vinette), feu Gemma, Rolande, Noëlla (Michel Lagacé), feu Rita, Antoine (Yolande Richard), Gaétan Lavoie (Nicole Turgeon), Yvan (Louise Boucher). Elle affectionnait ses cousins et cousines et particulièrement tous ses neveux et nièces, leurs conjoints(es) et leur famille. Elle était la mamie de coeur de jeunes qu'elle a accueillis dans son coeur et dans sa vie et pour qui elle avait une affection bienveillante et un grand respect pour tous : Sophie, Marco, Alexendra, Roxanne, Marie-Ève, Lili-Rose, Antoine et plusieurs autres qui ont passé de courts moments mais ils sont tous restés dans son coeur. Nous tenons à souligner que plusieurs amis(es) de ses enfants considéraient maman comme une 2e mère. Tout témoignage de sympathie pourra se traduire par un don à la Fondation Pause-Bonheur, 2135 de la Terrasse-Cadieux, Québec G1C 1Z2 418 667-3910 poste 13918. Des enveloppes seront disponibles à l'église lors des funérailles ou par internet à https://fondationpausebonheur.com/