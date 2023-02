FORTIER, Lorraine Garand



Au Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain, Québec, le 20 janvier 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Lorraine Fortier, épouse de monsieur Guy Garand. Née à St-Ferréol-les-Neiges, le 5 janvier 1936, elle était la fille de feu dame Marie Jeanne Morisset et de feu monsieur Lucien Fortier. Elle demeurait à Québec.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 9h15. Outre son époux Guy, madame laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Josée Potvin), Roch (Nancy Gendron), Bernard, Réjean (Annie Senneville); ses petits-enfants : Catherine, Marie-Hélène, Geneviève, Gabrielle, Émilie, Pier-Luc, Camille, Emmanuelle, Frédérique, Anthony, Michelle, Angélica, Alicia; ses 11 arrière-petits-enfants; son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Lorenzo (Louise Paquet), feu Georgette (Simon Parent), Régine (Jacques Paré), Gisèle (Yves Boulanger), Renald (Monique Lavoie) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la belle-fille de feu Victor Garand (feu Eugénie Perreault), St-Pierre, Manitoba. Tous ceux qui l'ont côtoyée ont eu la chance de connaître une femme remplie de bonté, aimable et généreuse. La famille remercie tout le personnel du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour leurs bons soins.