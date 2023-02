DESROCHERS, Madeleine



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Madeleine Desrochers, survenu à son domicile à Ste-Croix, le 9 février 2023, à l'âge de 86 ans. Elle était l'épouse de feu Monsieur Gervais Roy, et la fille de feu Edmond Desrochers et de feu Apolline St-Hilaire. Elle laisse dans le deuil ses filles: Marie (Richard Roussel), Lise (Michel Sénéchal), Annie; ses petits-enfants: Mélissa (Bruno Lamoureux), Jean-Philippe (Pénélope Carpentier), François (Roxanne Maltais), Pierre-Karl et ses arrière-petits-enfants: Megan et Jake. Elle laisse également sa belle-sœur Huguette Bergeron (feu Hilaire Desrochers); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy: Jean-Guy (feu Jeannine Bérubé), Marc-André (feu Gaby Verville), Sylvaine, Roseline (feu Rémi Bergeron), feu Normande (Jacques Bellavance), Mireille (feu Normand Nadeau), Lisette, Madeleine (Yvon Laroche), Denis (Francine White), Jean-Noël (Jocelyne Demers), Martin (Francine Beaulieu), Laval (Anne Déry), Chantal, Clodin (Lorraine Picard), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux amis. La famille vous accueillera à la résidence funéraireà compter de 12hSVP compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fabrique Saint-Laurent-Rivière-du-Chêne (Communauté Ste-Croix).