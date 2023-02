LACHANCE, Cécile Bonnelly



Au Lac-Mégantic, le 7 février 2023, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Cécile Bonnelly, épouse en premières noces de feu monsieur Clément Lachance et en secondes noces de feu monsieur Marcel Bisson. Elle était la fille de feu dame Ida Villeneuve et de feu monsieur Emmanuel Bonnelly. Elle demeurait au Lac-Mégantic.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil son fils Yves (Linda Savard); ses petits-enfants : François (Caroline Boutin) et Pascal (Sarah Vallée); ses arrière-petits-enfants : Mégane, Zach, Jade, Océane, Marion et Charlie ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, téléphone : 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com