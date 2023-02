ST-PIERRE, Yvon



C'est à Québec, entouré de sa famille, qu'est décédé paisiblement Yvon St-Pierre, le 11 février 2023, à l'âge de 84 ans. Il était l'époux de Pierrette Bertrand. Il demeurait à Québec arrondissement Neufchâtel. Il laisse dans le deuil son épouse Pierrette Bertrand, ses filles; Mireille et Hélène (Patrick Trudel), ses petits-enfants; Charles, Léanne, Louis-Philippe et Frédérique, qu'il aimait tant. Il laisse aussi dans le deuil ses sœurs; Rollande St-Pierre et Lise St-Pierre (feu Jean-Marie Depeyre), sa belle-sœur; Andrée Bussières (feu Denis St-Pierre), ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s bien aimé(e)s. Il est parti rejoindre ses parents feu Louis-Philippe St-Pierre et feu Marcelle Martineau, sa sœur Thérèse St-Pierre (feu Paul Létourneau) et son frère Denis St-Pierre. L'ont aussi précédé dans cet ultime voyage ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Bertrand. Selon ses volontés, il a été confié à laoù la famille vous accueillera le vendredi 24 février 2023 de 18h à 21h etde 10h à 13h45, les condoléances seront suivies duL'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure. La famille désire remercier le personnel soignant de l'aile Coulombe à l'hôpital St-Sacrement, ainsi que madame Véronique Hamel, de la Résidence Funéraire Réjean Hamel et Filles, pour son accompagnement sensible et empathique.