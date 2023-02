ROYER, Lauréanne



Au CHSLD de Sainte-Hénédine, le 11 février 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Lauréanne Bégin, épouse de feu Benoît Royer. Elle demeurait à Sainte-Hénédine. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Martin (Johanne Roy), Andréanne (Sylvain Carbonneau), Lise-Anne (Réjean Carbonneau) et Marquis; ses petits-enfants et leurs conjoints : Vanessa et Audrey Royer, Emmanuelle et Joëlle Carbonneau, Catherine et Francis Carbonneau, Kevin et Dylan Royer; ses arrière-petits-enfants : Félix, Rosalie, Clara, Arianne, Eliot, Romy, Emma-Rose, Orélie et Annabelle. Elle était la sœur de feu Angèle (feu Rodrigue Têtu), Bernadin (Louisette Picard) et Normande (feu Raymond Couture). Elle était la belle-sœur de feu Roland (feu Madeleine Tanguay), Madeleine (feu Marcel Grégoire), Marie-Rose (feu Yvon Gagnon), feu Marguerite (feu Lionel Thibodeau), feu Maurice (Marguerite Gagné), feu Jean-Louis (Louisette Bilodeau), feu Henri-Louis et Sr. Françoise. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Sainte-Hénédine : vendredi, le 24 février de 19 h à 21 h, samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Sainte-Hénédine pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'arthrite du Canada (5160, Boulevard Decarie, bureau 740, Montréal, QC, H3X 2H9) : https://arthrite.ca/