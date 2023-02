Hommes violentés: difficile d'obtenir de l'aide

S’il peut être difficile pour les victimes de violence conjugale de dénoncer, au Canada (80%), les hommes dans cette situation font souvent face à un double défi, s’ils veulent avoir accès à des services.

En Mauricie, il aura fallu 11 mois à Guy Jutras pour trouver de l'aide en tant que présumée victime de violence conjugale. Après plusieurs recherches, beaucoup lui ont fermé la porte puisque leurs services sont réservés aux femmes et aux enfants. Étant producteur laitier à La-Visitation-Yamaska, M. Jutras ne peut pas non plus se déplacer vers les ressources existantes à Québec ou à Montréal.

Le directeur général du CAVAC Mauricie, Dave Lysight, croit «qu'on a tous beaucoup d'éducation à faire quant à l'accessibilité aux services», quoique la situation s'améliore avec les années.

Il lui a fallu beaucoup de temps pour d'abord réaliser qu'il était victime de violence physique et psychologique, et pour ensuite oser dénoncer.

«Bien souvent, on ne parle pas. Quand je me faisais frapper, c'était à cause de l'angoisse pour moi. J'avais mêlé angoisse et violence. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de démêler [tout ça]. J'essayais de dédramatiser la situation» , a expliqué M. Jutras.

Un des organismes qui accueille les hommes victimes de violence conjugale se situe à Trois-Rivières. Voilà maintenant environ cinq ans que, grâce à du financement, L'Accord Mauricie peut donner ce genre de services.

«On sait que c'est un sujet plus tabou, plus particulièrement pour les hommes aussi, des difficultés à aller chercher de l'aide, à parler de leurs difficultés, mais on a quand même développé un service pour les accompagner», a indiqué le président intérimaire de l’organisme, David Bourgault Simard.

Guy Jutras veut sensibiliser la population à ce que vivent tous les hommes dans sa situation. Selon lui, un moyen d'enseigner à tous que les hommes peuvent également être violentés par leur conjoint(e) serait de donner des cours à l'école sur le sujet, «des cours là-dessus en psychologie [par exemple], pour nous préparer pour ces êtres-là».

Cette éducation passe aussi par les publicités, qui, la plupart du temps, sont destinées aux femmes victimes de violence. Pour M. Jutras, il est temps que ça change, et que la société évolue. Il déplore que les ressources accessibles aux hommes soient peu, ou presque pas connues.

Il a même envoyé des lettres aux ministres Lionel Carmant, Simon Jolin-Barette et Martine Biron dernièrement. «Mon souhait, ça serait que tous les organismes de violence conjugale des femmes offrent les mêmes services pour les hommes.»

M. Jutras lance un message à tous les hommes violentés: «C'est difficile, bien difficile d'admettre qu'on est battu. Il faut qu'ils prennent de ça», dans le but d'aller chercher l'aide nécessaire.