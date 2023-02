Inflation: de plus en plus inquiets, les jeunes misent sur les placements

Les Canadiens âgés de 18 à 34 ans sont beaucoup moins confiants quant à leur avenir financier et tentent difficilement de faire face aux répercussions de l’inflation sur leur vie quotidienne, selon le sondage de la RBC.

Le niveau de confiance de ces jeunes adultes a chuté à 18 %, contre 31 % l’an dernier. Un revenu trop faible (46 %), des charges fixes trop élevées (35 %) et des dépenses imprévues (27 %) sont les principales causes de cette inquiétude.

En outre, 52 % des jeunes interrogés ont confié être mal préparés aux effets de l’inflation et de la hausse des coûts.

Ils accordent maintenant une plus grande attention à leurs finances: 62 % disent désormais faire plus attention aux dépenses quotidiennes (contre 48 % l’an dernier), à la gestion des dettes (34 % contre 27 %) et à la valeur de leurs placements (25 % contre 20 %). De plus, ils comptent sur les placements pour reconstituer leur épargne et reprendre en main leur avenir financier. D’ailleurs, 70 % font actuellement des placements et 47 % sont prêts à payer des frais pour améliorer leurs rendements.

Les jeunes font des placements pour avoir une retraite confortable (41 %), pour se constituer un filet de sécurité (45 %), pour accroître leur patrimoine (44 %), protéger leur famille (35 %) ou encore atteindre l’indépendance financière (41 %).

Le sondage a été mené auprès de 2005 Canadiens de 18 ans et plus du 15 au 27 octobre 2022.