Instagram: Britney Spears inquiète à nouveau ses fans dans une étrange vidéo

Les fans de Britney Spears s’inquiètent à nouveau depuis que la chanteuse a publié une très étrange vidéo sur son compte Instagram mercredi.

« Ne soyez jamais des montagnes russes! » lance une Britney Spears surexcitée à la voix robotique et au faux accent britannique dans sa plus récente vidéo partagée sur Instagram.

La vedette de 41 ans passe du coq à l’âne dans cette publication de 50 secondes de malaise dans laquelle elle demande à ses fans « de ne pas appeler la police si elle efface à nouveau son compte Instagram ».

La chanteuse montre à la caméra une robe qu’elle aurait elle-même fabriquée avant de se mettre à courir d’un côté à l’autre dans une chambre en répétant de « ne jamais être une montagne russe ».

On se souvient que la chanteuse avait créé tout un émoi en janvier dernier lorsqu’elle avait effacé d’un coup toutes ses publications Instagram. Ce geste avait tellement inquiété ses abonnés que plusieurs d’entre eux avaient appelé la police par crainte que l’artiste ne commette un acte grave.

La chanteuse, qui était sous la tutelle de son père depuis 2008, a été libérée de celle-ci en novembre 2021. Ses admirateurs étaient alors fous de joie, eux qui avaient même créé le mouvement #FreeBritney visant à la faire libérer du joug de son père.

Depuis environ un an cependant, plusieurs vidéos et photos aussi étranges que malaisantes partagées par Britney Spears (on la voit souvent complètement nue par exemple) font craindre à son entourage et au public qu’elle soit à nouveau dans une période sombre.

Plusieurs pointent du doigt son nouveau mari, Sam Asghari, qui semble ne rien faire, voire encourager sa femme à partager ce genre de publications controversées sur ses réseaux sociaux.

Le couple s’est marié le 9 juin dernier devant 60 personnes. Parmi les invités se trouvaient Madonna, Pris Hilton, Selena Gomez, Drew Barrymore et Donatella Versace.