Semaine de relâche: 8 restaurants à essayer avec vos enfants

La semaine de relâche étant à nos portes, pourquoi ne pas profiter de ce temps pour passer de bons moments en famille ? Cela peut rimer avec soirées de jeux de société, cinéma, activités extérieures, mais aussi sortie au restaurant !

Voici quelques très sympathiques adresses qui sauront plaire aux petits et grands, tant pour l’ambiance ludique que pour la qualité et la diversité dans l’assiette.

Vesta

Photo fournie par Vesta

Qui a dit que pizza était toujours synonyme de restauration rapide et ingrédients de moindre qualité ? Au Vesta, tout est pris au sérieux. La pâte, qui est doucement fermentée pour faciliter la digestion est faite à base de farine locale et le pepperoni est judicieusement séché sur place. Les légumes utilisés en garnitures et les salades proviennent majoritairement du Marché Jean-Talon à quelques coins de rue, sans oublier l’ensemble des sauces entièrement faites maison. Avant d’attaquer la pizza, il faut prendre les nœuds à l’ail !

▸ vestamtl.com

▸ 206, rue Jarry Est, Montréal

Le central

Photo fournie par Le Central

Le Central, halle gastronomique stratégiquement située à deux pas du quartier des Spectacles, est tout adapté pour accueillir les familles avec enfants de tous âges. Grâce à l’ambiance décontractée et festive, les bambins auront tout l’espace nécessaire pour sortir leur fou sans incommoder les voisins, avant de plonger fourchette première dans une assiette venant d’un des 25 comptoirs-restaurants. Tacos, pizza, soupe ramen, pâtes fraîches, burger, poutine... Soyez assuré qu’ils trouveront bonheur à leur palais.

▸ lecentral.ca

▸ 30, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Greenspot

Photo fournie par Greenspot

S’il y a bien un moment dans l’année où l’on peut se permettre d’amener la famille dans un casse-croûte, c’est bien pendant la semaine de relâche. Et tant qu’à choisir cette option, vaut mieux faire un choix judicieux ! Le Greenspot est une institution montréalaise qui mérite au moins une visite. Depuis son ouverture en 1947, les friteuses et les plaques à cuisson n’ont pratiquement jamais cessé de fonctionner. On s’y rend matin, midi ou soir pour assouvir une rage de poutines (27 choix), de hot-dogs « steamés », d’un sandwich à la viande fumée, d’une assiette brunch, ou simplement d’un réconfortant spaghetti sauce à la viande. Gageons que l’ambiance rétro avec les banquettes brunes vous fera revivre la nostalgie des années 1980.

▸ greenspot1947.ca

▸ 3041, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Le Petit Sao

Photo fournie par Amandine Serylo

Cadre coloré, ambiance familiale et de sacrés bons plats authentiques vietnamiens : Le Petit Sao est possiblement le meilleur endroit pour entrer en contact avec la culture vietnamienne. Que ce soit à travers la soupe Pho, les nems, rouleaux printaniers ou sandwich bánh mì, même les enfants les plus difficiles trouveront leur compte. Le secret réside dans les recettes traditionnelles de la famille adroitement transmises de manière très rigoureuse de mère en fille, puis jusqu’aux équipes en cuisine. Il se pourrait même que vous croisiez Mama Thi, encore en cuisine, après plus de 35 ans !

▸ lepetitsao.com

▸ 40, place du Commerce, île des Sœurs

▸ 1870, rue du Centre, Montréal

▸ 237, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

▸ 7209, boulevard Taschereau, Brossard

▸ Marché Atwater (de mai à octobre)

Express du Sud

Photo fournie par Express du Sud

En plein cœur de la ville de Charny, aujourd’hui Lévis, se trouve un petit bistro qui mérite amplement la visite, et où les enfants sont bienvenus. L’Express du Sud – faisant référence à la gare ferroviaire de Lévis – est un repère pour les gens du quartier depuis plus de 15 ans. On y propose une cuisine internationale où pizzas fines côtoient tartares, burgers et grillades en soirée, puis en matinée, omelettes, œufs bénédictine, gaufres, crêpes et autres créations parfois traditionnelles, parfois originales complètent le menu brunch. Avant l’heure du midi, le menu déjeuner pour enfants de moins de 10 ans est seulement à 8 $ – papier et crayons en prime !

▸ expressdusud.cat

▸ 8093, boulevard du Centre-Hospitalier, Charny

Cochon Dingue

Photo fournie par Cochon Dingue

Une ambiance parisienne qui captive l’attention, des plats enjôleurs et un menu pour enfants des plus attrayants : le Cochon Dingue séduit depuis maintenant près de 45 ans ! D’abord réputé pour ses copieux déjeuners – que l’on doit accompagner d’un bol de café au lait –, son steak-frites, son pot-en-pot et ses desserts « cochons », le menu a grandement évolué, toujours dans l’optique de régaler la famille. La table d’hôtes trois services incluant une boisson à 10,95 $ est l’exemple parfait que tous les enfants sont bienvenus.

▸ cochondingue.com

▸ 6 succursales dans la ville de Québec et Lévis

Nina Napolitaine

Photo fournie par Nina Napolitaine

Avec les enfants ou non, Nina est toujours un bon plan ! On n’y va pas nécessairement pour le décor – à la fois sobre et épuré –, mais bien pour la pizza napolitaine, possiblement la meilleure de ce style dans la ville de Québec. Les garnitures sont sélectionnées avec soin, extrêmement bien dosées, puis la cuisson de quelques secondes est adroitement maîtrisée pour un résultat où la pâte sera juste assez carbonisée, élastique et évanescente. De quoi faire fondre petits et grands !

▸ ninapizzanapolitaine.ca

▸ 410, rue Saint-Anselme, Québec

▸ 764, rue Saint-Jean, Québec

Fromagerie Victoria

Photo fournie par Fromagerie Victoria

Si vous prenez la route avec les enfants, de fortes chances qu’un arrêt sera réclamé pour casser la croûte. Situées sur les grands axes de transport, les fromageries Victoria sont une bonne alternative aux autres grandes chaînes de restauration rapide. Détrompez-vous, cette entreprise québécoise ne sert pas que du fromage : depuis quelques années, la bannière s’est établie en tant que restaurant convenant parfaitement à la famille. Tous les classiques de casse-croûte y sont proposés, incluant près de 10 sortes de poutine, gorgées de leur propre fromage en grains frais du jour.

▸ fromagerievictoria.com

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com