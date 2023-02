Le jeûne intermittent pourrait affecter le système immunitaire, selon une étude

Le jeûne intermittent, une diète de plus en plus populaire sur les médias sociaux, continue de susciter de l’inquiétude auprès d’experts qui ont pu faire un lien entre cette habitude alimentaire et l’apparition de plusieurs problèmes de santé.

• À lire aussi: 5 «fake news» sur la nutrition déboulonnées

• À lire aussi: Perte de poids: ce qu'il faut savoir des 5 régimes tendances

• À lire aussi: Belles bedaines

Des scientifiques de l’hôpital Mont Sinai à New York ont découvert que les cellules immunitaires des souris affamées se précipitaient dans leur moelle osseuse en période de jeûne. Lorsque les animaux recommençaient à manger, ces cellules revenaient dans leur système sanguin, provoquant de l’inflammation.

Les adeptes du jeûne intermittent affirment que cette pratique permet de perdre du poids et d’allonger l’espérance de vie en réduisant l’inflammation du corps. Le phénomène viendrait limiter l’apparition des symptômes de plusieurs problèmes de santé comme l’Alzheimer, l’arthrite ou l’asthme.

«C’est important de comprendre comment les globules blancs fonctionnent puisqu’ils sont essentiels dans la prévention de certaines maladies comme le cancer», explique le Dr Filip Swirski, l’immunologue qui a mené l’étude.

Dans l’étude, les chercheurs ont séparé des souris en deux groupes. Le premier a pu manger normalement, alors que le second a été soumis à un jeûne de 24 heures. Après seulement quatre heures d’expérience, 90 % des cellules immunitaires avaient disparu du système sanguin des souris affamées. La production de globules blancs de la moelle osseuse avait également chuté.

Les animaux ont pu manger après 24 heures. Les globules blancs sont rapidement revenus dans le système sanguin. En plus de causer de l’inflammation, les souris sont entrées dans une phase de stress caractérisée par un sentiment de faim et de colère.

«Cette étude montre que le jeûne permet de réduire temporairement l’inflammation produite par les globules blancs, explique le Dr Swirski. Or, la réintroduction de nourriture crée une vague de cellules immunitaires dans le sang, ce qui peut devenir problématique. Le jeûne pousse le corps à programmer une réponse inadéquate aux infections».

De nombreuses célébrités comme Jennifer Aniston et Mark Wahlberg ont vanté les effets du jeûne intermittent dans leur vie.

Ces derniers ne consomment aucune nourriture avant l’heure du dîner.

D'après les informations du Daily Mail.