Les prix des matériaux de construction vont baisser cette année selon le grand patron du groupe qui a le quincaillier BMR

Après une surchauffe de trois ans qui a mené le quincaillier québécois BMR à une année record l’an dernier, le prix des matériaux de construction devrait baisser ces prochains mois, selon le grand patron de Sollio Groupe Coopératif.

« On ne voit pas de hausses de prix à l’horizon pour la prochaine année. On voit plutôt des baisses», a indiqué en entrevue au Journal Pascal Houle, chef de la direction de Sollio Groupe Coopératif, qui englobe BMR, Olymel et Agriculture, mercredi.

« Dans le bois d’œuvre, le contreplaqué, les prix sont bas. On ne voit pas d’augmentation. Ça pourrait continuer à baisser dans les prochains mois », est allé jusqu’à dire celui qui a dirigé BMR avant de prendre la tête de tout le groupe.

Aujourd’hui, BMR a annoncé un excédent avant impôt record de 53,8 millions de dollars, comparativement à 28,2 millions de dollars l’année dernière. Cela correspond à un bond de 25,6 millions de dollars, ou 91%.

La montée du prix des commodités, l’arrivée de nouveaux marchants et l’inflation peuvent expliquer ces résultats. Mais le secteur de la construction s’essouffle maintenant.

Après une année historique de 23,5 milliards de dollars de dépenses l’an dernier dans l’industrie, 2023 devrait plonger de 15 %, à 20 milliards de dollars, selon l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

Cette accalmie pourrait cependant sourire aux Québécois qui ont des projets de rénovation.

« C’est une bonne nouvelle pour les consommateurs, les prix ont tendance à diminuer», souligne Pascal Houle.

« On prévoit une demande moins forte au niveau des matériaux. Les mises en chantier sont moins fortes», observe-t-il.

Olymel dans le rouge

Du côté d’Olymel, les bons résultats financiers dans le porc transformé et la volaille contrastent avec le secteur du porc frais, qui s’est vu fermer le marché chinois durant plusieurs mois.

« On a perdu près de 390 millions de dollars ces deux dernières années dans le porc frais», concède Pascal Houle lors d’un entretien avec Le Journal.

Quand on lui demande s’il pourrait avoir d’autres fermetures d’usines après celle de Saint-Hyacinthe qui a marqué les esprits, le haut dirigeant se montre prudent dans sa réponse.

« On envisage tous les scénarios. On regarde l’ensemble du secteur porcin. On n’a pas de fermeture d’usine actuellement dans nos plans», affirme-t-il.

« Mais je vous dirais que notre objectif est vraiment un redressement du secteur porcin chez Olymel», s’empresse-t-il d’ajouter.

+++

Faits saillants

Jeudi, Sollio Groupe Coopératif a annoncé des ventes de 8,9 milliards de dollars pour le dernier exercice, en hausse de 1 milliard $, ou 13%, par rapport à l’année passée, mais une perte avant impôts et ristournes de 337,5 millions de dollars, quinze fois supérieure à celle de 21,5 millions de dollars pour la même période l’an dernier.