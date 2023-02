Mettons de l’avant un plan pour améliorer notre santé globale

Du 25 au 27 janvier dernier, le Sommet sur la santé durable tenue avec plus de 800 participants s’est avéré un grand succès. Celui-ci visait notamment à positionner la prévention au cœur du système québécois de la santé. Nous adhérons à cette vision tout en affirmant la nécessité d’y introduire le rôle de l’école et spécifiquement de l’éducation physique et à la santé.

La pandémie a mis en exergue nos grandes vulnérabilités sociétales et le système de santé et des services sociaux est lui-même mal en point, tout comme le système d’éducation. Le Québec se doit donc de refaire ses devoirs et de chercher à innover en se défaisant de ses préjugés tout en osant des décisions politiques d’envergure et futuristes.

Le mal-être s’immisce

Avons-nous besoin d’attendre d’être acculé encore davantage au pied du mur? Les problèmes sociaux pullulent et font la démonstration que l’ampleur de la maladie est à la fois physique et mentale : le mal-être prendrait-t-il sournoisement le dessus sur le bien-être de la population ?

Faut-il, comme société, accepter le fait que les prochaines générations pourraient vivre moins longtemps et être malades plus tôt et plus longtemps sans passer à l’action résolument, maintenant ? Il faut intervenir en amont et l’éducation doit être au rendez-vous plus significativement tout comme la prévention.

Nelson Mandela a dit : « L’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde ». Notre ministre de l’éducation, monsieur Drainville et sa collègue de l’enseignement supérieur, madame Déry se doivent d’ajouter à leur liste de priorités cet enjeu macro-sociétal. Le financement de leur ministère respectif doit leur permettre d’être de la partie afin de contribuer à relever le défi de la santé globale et durable. Heureusement le budget du gouvernement est toujours en phase préparatoire.

Enjeu prioritaire

L’Éducation physique et les matières du domaine des arts (musique, danse, arts dramatiques et plastiques), chacune avec leurs particularités, visent le développement global de la personne dans le Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ). Contribuer au développement de la personne dans une perspective de bien-être et de santé globale implique une prise en compte plus importante de celles-ci en leur fournissant des moyens supplémentaires dont du temps et ce, sans les placer en confrontation dans l’école.

Ainsi, faire du développement de cette « culture » de la santé globale un enjeu prioritaire au Québec tout au long de la vie bénéficierait tant aux élèves au plan de la réussite scolaire qu’au bien-être de l’ensemble de la société. Pour ce faire, des moyens financiers spécifiques doivent être disponibles pour que l’école fasse partie de la solution.

Photo courtoisie, Yvon Gaudet

Jean-Claude Drapeau, Enseignant de course et santé globale au Club 50 ans et + (Centre Claude-Robillard à Montréal), ex-enseignant d’éducation physique au cégep de Rimouski et ex-président de la FÉÉPEQ.