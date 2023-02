Meurtre de Meriem Boundaoui: tuée à 15 ans pour une banale chicane de stationnement

Une banale chicane entre commerçants à propos d’une place de stationnement a complètement dégénéré au point de mener au meurtre par balles de l’ado de 15 ans Meriem Boundaoui, révèle un document de cour qui vient juste d’être rendu public.

« Dans les mois qui précèdent le meurtre, [un des commerçants] se plaignait à l’autre que ses clients se stationnaient sur le terrain privé de son commerce. Le conflit s’est envenimé », peut-on lire dans une requête concernant Salim Touaibi et Aymane Bouadi, tous deux accusés d’avoir causé la mort de Meriem Boundaoui, lors d’une fusillade survenue en pleine rue en février 2021.

L’ado de 15 ans prenait place dans une voiture quand deux individus cagoulés ont interpellé les occupants. Juste après, un des accusés aurait déchargé son arme à feu, atteignant la victime à la tête.

Or, si de nombreux détails de l’affaire étaient encore inconnus du public, le juge Éric Downs vient d’autoriser leur publication, à la demande des médias, dont du Journal.

Altercations en série

Ainsi, révèlent les documents de cour, tout a commencé avec le différend entre le Marché Castel et le salon de coiffure Yaniso, tous deux ayant pignon sur la rue Jean-Talon.

Ce conflit aurait causé plusieurs altercations entre les deux groupes, dont l’une lors de laquelle aurait participé l’accusé Bouadi.

« Lors de ce conflit, [...] Bouadi aurait proféré des menaces », peut-on lire dans le document de cour déposé au palais de justice de Montréal.

La tension n’a fait qu’augmenter, mais la veille du meurtre, une lueur d’espoir est née : prétextant « vouloir régler le conflit », les deux groupes auraient convenus d’une rencontre

Sauf que tout ne s’est pas passé comme prévu.

« Au moment où [l’un des représentants du salon de coiffure] se présentera sur les lieux, ce dernier sera violemment agressé par un groupe d’individus », peut-on lire dans le document de cour, qui précise que l’accusé Touaibi aurait fait partie des assaillants.

Des méfaits ont ensuite été commis au Marché Castel, tandis qu’une autre tentative de mettre fin au conflit aurait échouée.

Cette soirée de tensions a culminé avec des appels d’une personne, identifiée comme Touaibi, qui se serait mise à menacer une personne liée au salon de coiffure.

« Elle a reçu différentes menaces, notamment qu’ils allaient lui ‘en mettre une dans la tête’ [...] ou qu’ils allaient ‘descendre’ la vitre du salon et tout brûler à l’intérieur », indique le document de cour.

Journée fatale

Malgré ces tensions, les représentants des commerces auraient à nouveau tenté de faire la paix le lendemain, prévoyant même une nouvelle rencontre. Mais parallèlement, les menaces par téléphone se seraient poursuivies avec des invitations à se battre.

Touaibi aurait alors prévenu qu’il allait arriver dans le coin des commerces.

Le propriétaire du marché aurait rapidement tenté de calmer le jeu en disant que tout allait s’arranger, mais en vain. Moins de 10 minutes plus tard, des coups de feu étaient tirés en direction d’un véhicule où prenait place la jeune Meriem Boundaoui.

« [Meriem Boundaoui], qui était assise côté passagère dans le véhicule, sera mortellement atteinte par une balle dans la tête », est-il indiqué dans la requête de la Couronne.

Longue enquête

S’en est suivie une longue enquête policière, qui a impliqué des analyses de GPS, de la géolocalisation de cellulaires et des expertises balistiques, entre autres. Et 16 mois plus tard, Bouadi était arrêté, suivi de Touaibi.

Ils sont tous deux accusés de meurtre au premier degré, mais aussi de tentatives de meurtre.

Touaibi a tenté d’être libéré en attendant son procès, mais il a récemment essuyé un échec devant le juge Éric Downs, qui a rappelé à quel point le meurtre de l’innocente victime avait choqué la population.

« Il faut dire que la violence armée a augmenté sensiblement à Montréal. L’aberrante facilité avec laquelle certains se procurent des armes et les utilisent secoue la communauté », avait commenté le magistrat.

La date de leur procès n’a pas encore été fixée.