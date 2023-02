MLS: cinq nouveaux arrivés d’Europe qui domineront

Comme chaque année, les équipes de la Major League Soccer (MLS) ont regarni leurs coffres de joueurs venus d’Europe en quête d’une nouvelle aventure. Ces athlètes, un peu moins connus du grand public, mais tout aussi efficaces, sauront devenir des favoris de la foule.

• À lire aussi: Le CF Montréal et la MLS visés par une poursuite monstre

• À lire aussi: La MLS entre dans une nouvelle ère

Cinq joueurs du Vieux Continent pourraient changer le visage de leurs formations respectives en 2023.

Sergiy Kryvtsov

En plus d’ajouter le dangereux Josef Martinez à l’attaque, l’Inter Miami CF a réalisé une acquisition d’importance à la défense en allant chercher le vétéran ukrainien Sergiy Kryvtsov. C’est la première fois que l’athlète de 31 ans jouera pour un club étranger, lui qui évoluait au prolifique Shakhtar Donetsk depuis 2010.

C’est notamment en raison de la guerre qui fait rage dans son pays que Kryvtsov a choisi de mettre le cap vers la Floride.

«J’ai entendu le son des explosions, mes enfants l’ont entendu et ça ne devrait pas arriver. En tant que père, je dois donner la sécurité à ma famille. Je suis fier de mon brave peuple ukrainien, et évidemment de nos soldats et je suis confiant que nous gagnerons», avait-il mentionné au quotidien «Miami Herald» le 31 janvier dernier.

Le défenseur central a joué en Ligue des champions contre plusieurs des meilleurs clubs de la planète. Il a aussi défendu les couleurs de son pays 31 fois.

Mateusz Klich

En misant sur Klich, le D.C. United a solidifié son milieu de terrain et a surtout ajouté la première pierre de la nouvelle fondation de l’équipe pilotée par Wayne Rooney. Le Polonais est un habitué des grands championnats, ayant joué en Angleterre, en Allemagne et aux Pays-Bas dans la dernière décennie. Ce n’est d’ailleurs pas le premier ajout en provenance de son pays d’origine que Rooney a fait dans les derniers mois. Ravel Morrison et Christian Benteke sont deux autres vétérans que l’ancien de Manchester United a affrontés au cours de sa carrière de joueur.

Andreas Maxso

Au Colorado, le Québécois Moïse Bombito aura un excellent mentor sur lequel s’appuyer en défense centrale, le Danois Andreas Maxso. La valeur du joueur de 28 ans a grimpé en flèche depuis qu’il est revenu avec son club formateur en 2019, Brondby IF. Le colosse aura un poste important au sein de l’effectif de l’entraîneur-chef Robin Fraser. La défensive a connu des ratés en 2022, un an après avoir terminé au sommet de l’Association de l’Ouest de la MLS.

Dante Vanzeir

Vanzeir est au centre des curieux succès de l’Union Saint-Gilloise, en Belgique, en 2022-2023. Ce petit club est passé de la promotion en première division à champion de la ligue en l’espace d’une année. Et il continue de flirter avec le sommet du classement. Le nouveau joueur des Red Bulls de New York, lui, a marqué 10 buts en seulement 20 matchs de Jupiler Pro League au cours des derniers mois et a reçu le Soulier d’or de la compétition en 2021. Le Belge était ainsi un joueur très convoité. Présenté mercredi à la presse, Vanzeir a indiqué qu’il voulait marquer minimalement 15 buts par saison.

Georgios Giakoumakis

Parlant de buteurs prolifiques, Georgios Giakoumakis a toute une feuille de route. Le nouvel homme de confiance de l’Atlanta United, avec le départ de Martinez, aura de grands souliers à remplir et des partisans à charmer. Sur papier, tout semble sourire au Grec. Il a été tour à tour meilleur marqueur de l’Eredivisie, aux Pays-Bas, avant de faire de même en Écosse en tant que membre du Celtic de Glasgow. La MLS est maintenant le berceau de deux des meilleurs attaquants de la Grèce ces dernières années, Taxi Fountas ayant aussi marqué les esprits avec le D.C. United en 2022.