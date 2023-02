Nathan Darveau brille encore et frustre les Remparts

Nathan Darveau continue sa saison de rêve. Ses 41 arrêts ont permis aux Tigres de Victoriaville de l’emporter 3-2 face aux Remparts de Québec jeudi soir au centre Vidéotron.

Les Tigres, qui ont été dominés 43-17 à la colonne des tirs, s’étaient tout de même forgés une confortable avance de 3-0 après 40 minutes de jeu grâce à des buts de d’Egor Goriunov, Thomas Belgarde et Tommy Cormier.

Darveau avait quant à lui été parfait sur les 24 premiers tirs des Diables rouges, frustrant entre autres James Malatesta et Justin Robidas en échappée, au second tiers.

Puis Québec a accentué la pression en troisième et a complètement dominé leurs adversaires, bombardant Darveau de 19 lancers pendant que Quentin Miller n’était testé que deux fois par les Tigres.

Et ce regain a presque fonctionné puisque Québec est parvenu à rétrécir l’écart à 3-2 grâce à Daniel Agostino et Robidas, mais les Tigres ont fermé la porte par la suite.

Dans le cas de Darveau, ses 41 arrêts lui ont permis de porter son pourcentage d’arrêts pour la saison à 0,929 et se rapprocher de record absolu de 0,931 détenu par Nicola Riopel.

«C’est incroyable. Ça fait deux ans qu’on l’a et qu’il nous donne ce genre de performance, soir après soir, reconnaissait Carl Mallette en sortant du vestiaire des Tigres où les joueurs venaient de remettre la rondelle du match à leur gardien. Il l’a dit lui-même dans la chambre par contre, tout le monde a fait du bon travail devant lui. Il a fait de gros arrêts sur leurs échappées mais on lui a permis de voir plusieurs lancers. Quand tu réussis à garder les Remparts à deux buts, c’est parce que, collectivement, tout le monde a bien fait.»

UNE DÉFAITE QUI FAIT MAL

Dans le camp des Remparts, Patrick Roy avait l’impression que son équipe aurait mérité un meilleur sort.

«En deuxième, même s’ils ont marqué deux buts, on a eu nos chances. Leur gardien a fait les arrêts mais les gars n’ont pas abandonné, ils ont continué à travailler, ils ont été résilients et persévérants. Je suis content de la performance de l’équipe, Victo est venu ici pour se défendre et profiter de nos erreurs.

«On a été la meilleure équipe sur la glace. Ils ont un style conservateur et hermétique, ils ont fait ce qu’ils avaient à faire et ils sont sortis avec la victoire.»

Le vétéran Pier-Olivier Roy avait aussi un goût amer en bouche.

«C’est une défaite qui fait mal dans le sens que la troisième a tellement été bonne que si on avait fait ça tout le long, on ne leur aurait pas laissé beaucoup de chance. Ils n’ont pas touché à la rondelle en troisième. C’est sûr qu’ils défendaient mais on aurait gagné assez facilement si on avait joué comme en troisième.»

FRUSTRÉS

L’entraineur-chef des Remparts déplorait que certains appels n’aient pas été faits en faveur de son équipe

«Ça me fait un drôle de goût de voir que ça finit 4-2 dans les avantages numériques contre nous alors qu’on a contrôlé la rondelle une bonne partie de la soirée. Ça leur a donné du momentum, car à 5 contre 5, ils ont eu seulement cinq chances de marquer, dont deux sur le même jeu», déplorait-il.

Assurant ne pas critiquer l’arbitrage, Roy a tout de même reconnu que son équipe devait trouver une façon de garder son calme dans ce genre de situation.

«C’est frustrant (pour nos joueurs) mais aussi pour nos partisans. Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu les gens de Québec réagir contre certaines décisions non appelées. Par contre, on n’a pas à perdre notre concentration pour ces situations.»

Car c’est un peu ce qui s’est produit, foi de Pier-Olivier Roy.

«On a été un peu frustrés en deuxième période de voir que d’un côté, on a eu moins d’avantages numériques. Les arbitres ont fait moins d’appels et c’était comme un match de séries, donc on comprend ça, mais ça nous a affecté en deuxième. Il faut rester calme.»

À la toute fin du match, après une pénalité appelée à Vsevolod Komarov, James Malatesta a d’ailleurs été chassé pour conduite anti-sportive.

Les Remparts à nouveau privés de Nathan Gaucher, Evan Nause, Thomas Darcy et Mikaël Huchette. Ils seront à Drummondville vendredi soir pour y affronter les Voltigeurs de Drummondville après quoi ils recevront la visite des Mooseheads d’Halifax, dimanche.