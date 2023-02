Plus d’attractions que jamais

Photo fournie par APCHQ

Après deux années d’absence, le Salon Expo habitat Québec est de retour à compter d’aujourd’hui (jusqu’au dimanche 26 février) au Centre de foires ExpoCité. Présenté en collaboration avec DuProprio, Expo Habitat Québec, le seul salon à Québec entièrement réalisé par des experts de l’industrie, proposera une programmation inspirante, réfléchie et diversifiée. À preuve, un nombre record de six sites de maisons à visiter qui s’inscrivent dans les tendances actuelles de consommation. À voir entre autres : La Maison Enfant Soleil (en exclusivité) ; quatre mini-maisons, une maison flottante. En primeur cette année et suivant l’évolution du profil de ses visiteurs, Expo habitat Québec fera place à une toute nouvelle allée regroupant les projets de condos locatifs. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Paul Cardinal, directeur du service économique de l’APCHQ ; Carl Bolduc, président de l’APCHQ – région de Québec et président de la 37e Expo habitat Québec ; Martine Savard, directrice générale de l’APCHQ – région de Québec ; Marie-Pierre Boucher, conseillère municipale et membre du comité exécutif, responsable de l’habitation et du logement social à la Ville de Québec et Rock Huard, directeur principal des ventes au bureau de Québec des Industries Bonneville.

La retraite pour le sénateur Dawson

Photo fournie par le Sénat

« Je quitte avec le sentiment du devoir accompli. » C’est en ces termes que le sénateur Dennis Dawson a commenté le fait qu’il prenait sa retraite après avoir gravité autour de la Colline du Parlement pendant 46 ans, d’abord comme député (élu dans Louis-Hébert pendant trois élections fédérales), puis consultant et, depuis 2005, à titre de sénateur. Reconnu pour son franc-parler, l’homme aux 150 nœuds papillon fut un ardent défenseur de la culture québécoise et canadienne, de la diplomatie parlementaire, et des enjeux touchant la sécurité. Le sénateur Dawson a pris sa retraite du Sénat le 9 février dernier et a comme projet de continuer d’être bénévole sur plusieurs comités et conseils d’administration à Québec. Il compte aussi passer du temps en famille, notamment avec sa petite-fille qui vient d’avoir trois mois. Bonne retraite sénateur.

30 ans de service

Photos fournies par QI

Alors que plusieurs entreprises sont aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre ou carrément un roulement important de personnel, des employés fidèles célèbrent des étapes importantes dans leur carrière. C’est le cas de France Dubuc qui fête ses 30 ans chez Québec International. Mme Dubuc, qui est actuellement agente, communications et marketing, au sein de l’équipe des communications, a connu toutes les moutures de l’agence de développement économique de Québec : CODEM, qui est devenu Pôle Québec Chaudière-Appalaches, puis rebaptisé Québec International (QI). Plusieurs collègues et même d’anciens collègues étaient réunis au bureau pour souligner l’occasion (photos). La résilience de Mme Dubuc, son professionnalisme et sa disposition à venir en aide à ses collègues ont notamment été salués.

Anniversaires

Photo d’archives

Marc Garneau (photo), premier astronaute canadien à aller dans l’espace (1984), député libéral de Notre-Dame-de-Grâce dans Westmount, 74 ans... Dakota Fanning, jeune actrice américaine, 29 ans... Maryse Turcotte, ex-haltérophile québécoise, 48 ans... Marie-Josée Croze, comédienne québécoise, 53 ans... Mario Deslauriers, ex-cavalier de sport équestre québécois, 57 ans... Gilles Boudreau, enseignant professionnel au club de golf Alpin à Sainte-Brigitte-de-Laval, 73 ans.

Disparus

Photo Couverture de son livre Médecin et citoyen aux éditions du Boréal.

Le 23 février 2008 : Denis Lazure (photo) 82 ans, psychiatre, il a fait évoluer son domaine au Québec. À titre d’homme politique, il a piloté plusieurs lois à caractère social, notamment la Loi des services de garde à l’enfance, la Loi de la protection de la jeunesse et la Loi pour l’exercice des droits des personnes handicapées... 2021 : Yves Martin, 91 ans, grand artisan de la Révolution tranquille, haut fonctionnaire dans divers ministères et conseiller spécial de trois premiers ministres du Québec... 2016 : Jacqueline « Jackie » Mattson, 87 ans, joueuse de baseball (receveuse) avec les All American Girls en 1950 et 1951... 2015 : Ramón Castro Ruz, 91 ans, frère aîné de Fidel et de Raúl Castro... 2005 : Tom Patterson, 84 ans, ancien journaliste qui avait fondé le Festival de Stratford, en Ontario... 1995 : Melvin Franklin, 52 ans, membre des Temptations... 1990 : José Napoléon Duarte, 64 ans, premier président démocratiquement élu du Salvador en 50 ans... 1965 » Stan Laurel, 74 ans, acteur comique anglais avec Oliver Hardy.