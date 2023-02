Québec, ville gourmande: de la radio aux fourneaux

Ancienne animatrice de radio et auteure de romans historiques, Dominike Audet se lance tête première dans sa nouvelle passion : la pâtisserie d’inspiration new-yorkaise.

« Je suis comme un chat, j’ai neuf vies », lance-t-elle dans un grand éclat de rire.

Celle qui a été animatrice à Rimouski durant plusieurs années avant de joindre le FM 93 et Rythme FM en 2007 est une autodidacte qui a eu la piqûre des desserts jeune.

La native de Saint-Joachim perpétue depuis longtemps les recettes familiales de beignes et de brioches, tout en y apportant sa touche personnelle colorée.

Elle avait l’habitude de régaler souvent ses collègues à la radio de gourmandises.

La vitesse à laquelle la boîte de douceurs se vidait lui servait d’indicateur pour tester ses recettes. C’est alors qu’un collègue lui lance une phrase qui va faire naître le germe d’une nouvelle vie.

« Un producteur me dit : “Toi, je te verrais en train de faire des gâteaux à la télévision” », raconte Dominike, qui était une fan de la première heure du Great British Bake Off, une compétition de chefs pâtissiers.

Un tournant

En pleine pandémie, une publication attire son attention sur Facebook : CBC recherche des candidats pour la saison 4 de son populaire concours culinaire The Great Canadian Baking Show. Elle n’hésite pas une seconde et soumet sa candidature.

« C’est une de ces fameuses histoires où ta vie change à 180 degrés en un clin d’œil », se remémore-t-elle.

Après plusieurs auditions, tartes et gâteaux confectionnés sur Zoom, les juges ont été séduits par cette boule d’énergie qui s’amuse aux fourneaux avec une passion évidente.

L’expérience acquise pendant le tournage de l’émission, diffusée en février 2021, lui permet de se perfectionner, mais surtout de réaliser qu’elle n’a qu’une envie : continuer de préparer de petites gâteries pour semer le bonheur.

Desserts cochons

Après avoir passé plus d’un an à chercher des locaux et à répondre à une demande sans cesse croissante, elle vient d’ouvrir sa première pâtisserie, So Dominike, au Grand Marché.

Inspirée de son idole, le chef pâtissier français établi à New York Dominique Ansel, elle propose de gros biscuits décadents – ne manquez pas celui aux pépites de chocolat et au Nutella –, des gâteaux au fromage en portions individuelles et des cupcakes.

« C’est vraiment du dessert de rue. Ce n’est pas nécessairement pour les occasions spéciales, c’est pour se gâter dans le quotidien, c’est décadent, ça fait du bien ! » lance Dominike, qui prend aussi les commandes pour des gâteaux de mariage ou d’anniversaire à son image : colorés, brillants et jamais plates !

Son conjoint, l’ex-animateur de radio Dennis Hennessey, la suit dans cette aventure.

« Ça faisait longtemps qu’on voulait avoir une entreprise ensemble », dit-elle, ajoutant qu’il la complète bien en s’occupant notamment du marketing.

La production artisanale est offerte en quantité limitée chaque jour.

Avis aux gourmands : il ne faut pas arriver trop tard pour en profiter.

