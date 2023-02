Rendement de -5,6 % pour la Caisse de dépôt en 2022

Face à la déroute des marchés, la Caisse de dépôt et placement s’est bien tirée d’affaire, l’an dernier, en affichant un rendement de -5,6 % qui bat largement celui de son indice de référence.

Ce rendement négatif s’est traduit par une perte de 24,6 milliards $ qui a contribué à faire reculer son actif net à 401,9 milliards $.

«Un rendement négatif, on ne s’en réjouit jamais», a convenu le PDG de la Caisse, Charles Emond, en conférence de presse, jeudi à Montréal.

Le rendement de -5,6 % enregistré par la Caisse est tout de même supérieur à celui du «portefeuille de référence» auquel elle se compare, lequel a affiché un rendement de -8,3 % en 2022.

Sur cinq ans, le rendement annualisé de la Caisse s’établit à 5,8 % (contre 4,9 % pour l’indice) tandis que sur 10 ans, il atteint 8,0 % (7,0 % pour l’indice).

C’est le secteur du revenu fixe (obligations et prêts) qui a connu le plus de difficultés, l’an dernier, avec un rendement de -14,9 % et des pertes de placement de 20,1 milliards $. L’indice a fait encore pire avec un rendement de -16,4 %, selon la Caisse.

Dure année en Bourse

Le portefeuille d’actions cotées en Bourse a également fait mauvaise figure avec un rendement de -11,3 % et des pertes de placement de tout près de 14 milliards $. C’est de justesse que la Caisse a battu son indice, qui a inscrit un rendement de -11,4 %.

Notons que l’institution a terminé son retrait du secteur pétrolier en 2022, ce qui a affecté négativement son rendement.

La Caisse a mieux réussi avec ses placements privés, constitués d’actions dans des entreprises non cotées et d’investissements dans des fonds. La Caisse a surpassé le marché avec un rendement de 2,8 % dans ce secteur, contre 0 % pour l’indice de référence.

La filiale immobilière, Ivanhoé Cambridge, a connu une bonne année avec un rendement de 12,4 % alors que l’indice a affiché un gain de 9,2 %.

Les investissements dans des infrastructures ont encore mieux performé avec un rendement de 11,5 %, bien au-delà de la progression de 0,8 % de l’indice.