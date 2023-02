Rio Tinto: le syndicat d'Arvida lance une campagne de mobilisation

«Moins de retombées environnementales, plus de retombées économiques», «vert une usine de remplacement», c'est en utilisant ces slogans sur une carte postale que le syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida lance une campagne de mobilisation au Saguenay.

Plus de 80 000 cartes seront distribuées par la poste. Le syndicat de l'aluminium d'Arvida, qui martèle souvent le même message à l'employeur, demande l'appui de la population.

«On veut mobiliser la population, a avoué le président du syndicat Donat Pearson. Ça nous prend une usine de remplacement à Jonquière.»

La carte postale sera distribuée dans 81 000 foyers de Chicoutimi, Jonquière, St-Ambroise et St-Honoré, entre autres. On a volontairement ignoré La Baie et Alma pour se concentrer sur le territoire de l'usine Arvida.

La campagne rappelle que 272 cuves AP-50 avaient été promises en 2006, et qu'en 2012, seulement 38 avaient été livrées. Seize autres cuves, AP-6 ont annoncées en 2021, mais la construction n'est pas encore débutée, Rio Tinto étudiant la possibilité de faire passer le projet à 96 cuves.

Avec la fermeture de 832 cuves précuites attendue pour décembre 2025, le syndicat affirme sur sa carte que «les promesses ne suffisent plus, les investissements doivent se faire maintenant!»

«On veut que les gens prennent le message dans le sens positif, a dit M. Pearson. Ça peut être par des activités populaires comme des marches, des rassemblements, etc.»

Il y a quelques semaines, les députés bloquistes Alexis Brunelle-Duceppe et Mario Simard ont lancé un appel à la mobilisation régionale pour faire pression sur Rio Tinto. M. Simard salue donc l'initiative du syndicat.

«Depuis 20 ans, l'histoire de Rio Tinto est une suite de rendez-vous manqués dans la région», a-t-il déploré.

L'un des prédécesseurs de Donat Pearson à la tête du syndicat, Jean-Marc Crevier, est conseiller municipal à la ville de Saguenay.

«J'invite le syndicat à venir se faire entendre devant le conseil municipal, devant les élus, a-t-il commenté. Le syndicat demande ce que tout le monde a en tête depuis longtemps, soit une usine de classe mondiale.»

Rio Tinto a indiqué, la semaine dernière, que le projet de 80 cuves AP-60 supplémentaires aux 16 autres annoncées en 2021, avait franchi les études de préfaisabilité. Ce projet devrait signifier plusieurs dizaines d'emplois sacrifiés parmi les 225 rattachés aux vieilles cuves, mais les pertes pourraient être limitées.

«La compagnie dit vouloir transférer les employés affectés à d'autres projets ou d'autres installations», a souligné le président du syndicat. Est-ce que ce sera 10, 20 ou 100 emplois de moins? On l'ignore, mais ça nous prend quand même un plan de transition pour savoir ce qu'on fait avec les emplois.»

Rio Tinto n'a pas voulu réagir, après avoir exposé ses intentions d'investissements la semaine dernière.