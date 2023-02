Scandale de la «Golden Shower»: R. Kelly condamné à une autre peine de prison

Le chanteur déchu R. Kelly a été condamné à 20 ans de prison pour avoir produit de la pornographie juvénile après la diffusion en 2002 d'un sex tape dans lequel on voit le chanteur uriner sur une adolescente de 14 ans.

L’homme de 56 ans a déjà été condamné à 30 ans de réclusion dans des dossiers d’abus sexuels sur des personnes mineures.

Or, cette peine sera purgée en même temps que la peine précédente, ce qui allongera son séjour derrière les barreaux d’une année seulement.

«S’il survit d’ici la fin de sa sentence, il sera âgé de plus de 80 ans», a plaidé son avocate, laquelle a souligné que sa première condamnation représentait déjà une peine de prison à perpétuité pour son client.

La poursuite s’était organisée autour de la diffusion d'un sex tape controversé dans lequel on voyait R. Kelly uriner sur une adolescente, en plus de l'agresser sexuellement. La survivante, âgée d’une trentaine d’années maintenant, a affirmé que R. Kelly l’avait forcée plus d'une centaine de fois à avoir des rapports sexuels avec lui. Il lui avait également appris à mentir sur la nature de leur relation, ce qui l'a poussée à nier son rôle dans la vidéo pendant des décennies.

«J'ai tout fait pour garder ça secret», a-t-elle confié au tribunal, au mois d'août dernier.

Le chanteur avait été acquitté une première fois en 2008 par rapport à cette histoire, et ce, malgré une douzaine de témoignages qui confirmaient l’âge de la victime.

D'après les informations de Buzzfeed News