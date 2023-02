Son gros orteil amputé après un pédicure

Toujours agréable de se faire faire un joli pédicure et de choisir une couleur pimpante pour ses ongles d’orteil. Cette coquetterie a cependant causé bien des ennuis à une Américaine.

Anita House décide de rendre son histoire publique afin de mettre en garde les clientes des salons de manucure et pédicure.

En 2019, la femme de Flowery Branch à Atlanta s’est rendue dans un salon local afin de se faire faire une pédicure, rapporte Fox News.

L’employée qui s’affairait sur les pieds de Mme House a tenté de retirer son ongle incarné, mais a coupé sa cliente.

«Elle a coupé profondément. Ça a saigné», soutient-elle.

Dans les jours suivants, elle a commencé à sentir de l’inconfort à son pied droit. Son orteil s’est mis à enfler et à rougir.

Anita House a décidé d’aller consulter un podiatre qui lui a donné un antibiotique oral et une crème antibiotique à appliquer sur son orteil. Rien ne l’a soulagé.

Elle a vu un 2e podiatre qui lui a prescrit d’autres antibiotiques. Toujours pas de soulagement. Son ongle a donc été retiré. «Ce n’était pas amusant», déclare Mme House.

Capture d'écran, Fox News

Elle a toutefois dû consulter un spécialiste qui lui a amputé son gros orteil droit en octobre 2019. «Je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi», lance Anita House.

Trois ans et demi après sa pénible expérience, Mme House raconte ses malheurs afin de sensibiliser les femmes qui se font faire un pédicure ou un manucure.

«Vérifiez que les instruments ont été désinfectés», appuie-t-elle. Ne présumez pas que ça a été fait.» «N’y allez pas quand le salon est très occupé». Elle croit que comme c’était un week-end achalandé, le personnel n’a pas désinfecté suffisamment les instruments.

Un dermatologue et professeur adjoint à l’Université McMaster en Ontario, Dusan Sajic, a déclaré à Fox News Digital que des «champignons et des levures et plus d’autres bactéries ont été signalés des salons de manucure».

Les bactéries couramment trouvées dans ces salons sont le staphylocoque doré résistant à la méticilline (SARM), le germe qui cause les infections à staphylocoques; Pseudomonas aeruginosa, le germe qui cause souvent des infections du sang ou des poumons et les mycobactéries, le germe qui peut causer la tuberculose et la lèpre, détaille Fox News.

«Chaque fois que vos ongles sont mouillés, coupés ou limés, ça crée une occasion pour les bactéries et les champignons de se propager», selon Yale Medicine.