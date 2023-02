Un an de guerre en Ukraine: il faut se ranger derrière le peuple ukrainien, dit Legault

Le Québec doit se ranger derrière le peuple ukrainien, a lancé François Legault, à l’occasion du premier anniversaire de l’invasion russe en Ukraine.

• À lire aussi: Ukraine : un an de guerre en images

• À lire aussi: Après un an de guerre en Ukraine, voici sept choses que nous avons apprises sur Vladimir Poutine

• À lire aussi: Au Canada, le conflit ukrainien ravive les fantômes de la Guerre froide

Le premier ministre portait à la boutonnière un petit cœur bleu et jaune, aux couleurs du drapeau ukrainien, au Salon bleu jeudi. «Je vois le pianiste, là, qui m’a remis un cœur», a-t-il dit, les yeux tournés vers la tribune, où se trouvaient des visiteurs d’origine ukrainienne. «Je pense qu’il n’y a rien de mieux pour symboliser notre appui, notre solidarité.»

Il y a un an, les troupes russes traversaient la frontière ukrainienne. «On ne pensait pas, si on est bien honnête, que les Ukrainiens pourraient résister aussi longtemps», a déclaré François Legault, avant de louer leur détermination, leur résilience et leur courage.

J’ai rencontré des représentants du Congrès des Ukrainiens Canadiens. Je me suis aussi entretenu avec des réfugiés ukrainiens et je leur ai témoigné toute ma solidarité. Un an après, nos pensées restent toujours avec le peuple ukrainien qui se dresse avec tellement de courage. pic.twitter.com/XB4gT0G51d — François Legault (@francoislegault) February 23, 2023

Il a ensuite assuré le «soutien total du peuple québécois» aux Ukrainiens, soulignant que «quand tout un peuple subit une guerre d’oppression, il faut se ranger derrière ce peuple-là».

«Vous vous battez pour votre liberté, mais vous vous battez aussi pour nous, pour notre liberté en même temps», a-t-il lancé.

Le député solidaire Vincent Marissal a déposé jeudi une motion visant à souligner le premier anniversaire de la guerre en Ukraine.

Le texte, adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale, réaffirme «le droit inaliénable du peuple ukrainien et à son intégrité territoriale» et condamne «l’agression armée de l’Ukraine par la Russie comme défiant les lois internationales».

La motion dénonce également «les actes à caractère génocidaire commis contre le peuple ukrainien» et souhaite la bienvenue à tous les Ukrainiens temporairement déplacés.

«Les missiles sont loin d’ici, mais les effluves de la guerre nous touchent et nous font réfléchir», a déclaré Vincent Marissal.

«Volodymyr Zelensky nous met en garde quant à trois erreurs tragiques à éviter : que le monde s’habitue à la guerre, l’accepte, et l’oublie», a dit la députée libérale Michelle Setlakwe.

«Nous souhaitons aujourd’hui surtout que cette crise trouve une voie de passage pacifique, qu’on y mette fin dans les plus brefs délais par la diplomatie, par le dialogue. Le pays a déjà trop souffert depuis un an», a exprimé le député péquiste Joël Arseneau.