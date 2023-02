Un infirmier congédié pour avoir utilisé le «mot en n» à l’endroit de ses collègues à l’Institut Philippe-Pinel

Un infirmier qui a tenu plusieurs propos racistes, notamment en utilisant le «mot en n» à l’endroit de ses collègues, a été congédié par l’Institut Philippe-Pinel.

La décision du tribunal d’arbitrage à l’encontre d’Éric Boulé est pour le moins troublante. L’infirmier, qui contestait son congédiement, a tenu plusieurs paroles disgracieuses et racistes.

L’arbitre qui a entendu le litige a même pris la peine d’avertir qu’il utilisait le «mot en n» dans certains passages de sa décision.

«En parlant d’un ISPS [intervenant spécialisé en pacification et sécurité] à la peau noire, M. Boulé dit de lui qu’il “sent l’ostie de N...” ; il dit souvent à un collègue infirmier, qui est un homme noir, de “retourner travailler dans des champs de coton”», peut-on lire dans la décision rendue dans les derniers jours.

Peu de temps après la mort de George Floyd – un homme noir étouffé par un policier blanc aux États-Unis –, l’infirmier clinicien aurait dit à un collègue qu’«il a eu ce qu’il méritait».

Photo tirée de la page Facebook d'Éric Boulé

Terroristes

La décision fait également état du fait qu’il chantonne ou fait jouer régulièrement des chansons contenant le «mot en n». Finalement, il aurait aussi tenu des propos désobligeants envers une collègue d’origine maghrébine.

«Il dit, en parlant des terroristes : “C’est ton frère, ton oncle, ton père”», rapporte l’avocat Frédéric Tremblay, qui a entendu la cause.

Lors de l’audience, Éric Boulé a toutefois nié avoir tenu des propos racistes ou inacceptables. Il a toutefois reconnu avoir eu des propos déplacés à l’endroit de son ex-conjointe dans un contexte de rupture difficile.

«J’estime que ses explications sont improbables et invraisemblables», a écrit l’auteur de la décision, qui dit avoir lui-même entendu M. Boulé tenir des propos dénigrants et discriminatoires en audience.

Violence envers un patient

Les paroles désobligeantes ne sont pas le seul motif ayant mené au congédiement de l’infirmier, lequel comptait une quinzaine d’années d’expérience.

L’établissement a indiqué que la veille de Noël 2018, l’infirmier aurait écrasé le pied d’un patient avec le sien pendant qu’il était retenu au sol par d’autres membres du personnel.

M. Boulé a nié avoir commis ce geste. Le syndicat qui défendait l’infirmier a soutenu que son collègue n’était pas crédible et qu’il avait rapporté cette histoire deux ans plus tard pour se venger.

Le tribunal a toutefois retenu la version de ce dernier en se basant notamment sur des notes qui étaient indiquées au dossier et qui corroboraient certains aspects du témoignage.

Photo Martin Alarie

Tension dans l’unité

Il faut dire que l’ambiance sur le quart de nuit était loin d’être rose.

Ainsi, certains membres du personnel préféraient garder les lumières tamisées dans la console située au milieu de l’unité de soins. Certains jouaient également à des jeux vidéo entre les tournées des patients, une pratique tolérée par la direction.

Or, la question du faible éclairage est devenue un sujet de tension et le ton monte même entre les membres du personnel.

Avec un collègue, M. Boulé avait convaincu ses supérieurs de mettre fin aux jeux vidéo et de réduire le délai entre les rondes de surveillance. Une vingtaine de membres du personnel se sont alors plaints et une enquête a été déclenchée avant qu’il soit congédié un an plus tard, en 2021.

M. Boulé s’est défendu et s’est adressé au tribunal d’arbitrage pour que son congédiement soit renversé. Le syndicat qui le défendait a notamment soutenu que ses propos étaient des blagues et que les collègues qui ont témoigné l’ont fait par vengeance.

Or, même si certains témoignages étaient contradictoires, le tribunal a accordé peu de crédibilité à l’infirmier congédié. Il lui reproche même d’avoir exagéré certains faits.

« Certaines des déclarations de M. Boulé sont invraisemblables et [il] nie des évidences. Celui-ci prétend n’avoir jamais tenu de propos racistes au travail. Pourtant... de nombreux témoins, dont certains n’ont aucun intérêt dans le litige, affirment qu’il tient des propos racistes au travail régulièrement, et ce, depuis plusieurs années », écrit Me Tremblay.