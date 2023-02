Un match-revanche attend Félix Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a pris un autre rendez-vous avec le Russe Daniil Medvedev dans le carré d’as du tournoi de tennis de Doha après avoir gagné son quart de finale, jeudi.

Deuxième tête de série de la compétition et neuvième joueur mondial, le vainqueur a défait l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina en deux manches de 6-4 et 7-6 (5). Durant l’affrontement de 1 h 48 min face au détenteur du 31e rang de l’ATP, il a empoché 86 % des points disputés sur son premier service et a réussi l’unique bris de la rencontre.

Vendredi, Auger-Aliassime aura fort à faire contre le troisième favori du tournoi et huitième au monde. Medvedev a d’ailleurs remporté les cinq confrontations entre les deux hommes jusqu’ici. Il y a quelques jours, celui-ci a montré la porte de sortie à «FAA» en quart de finale à Rotterdam, ayant le dessus 6-2 et 6-4.

L’autre duel demi-finale au Qatar mettra aux prises le Britannique Andy Murray et le Tchèque Jiri Lehecka.