Un week-end crucial pour l’Océanic

RIMOUSKI - À un mois de la fin de saison régulière, l’Océanic de Rimouski amorce un week-end déterminant pour la suite des choses contre deux de ses grands rivaux naturels le Drakkar de Baie-Comeau et les Saguenéens de Chicoutimi.

Les hommes de Serge Beausoleil joueront à Baie-Comeau vendredi et samedi et se rendront au Saguenay dimanche. Les deux derniers affrontements entre l’Océanic et le Drakkar, les 11 et 12 février à Rimouski, se sont réglés en surtemps, avec une victoire de chaque côté.

Le Drakkar a récolté 15 points sur une possibilité de 20 à ses 10 derniers matchs pour s’approcher à huit points de l’Océanic et à sept des Saguenéens. Le pilote Jean-François Grégoire explique les récents succès de sa troupe par le retour des blessés, dont l’excellent Mathyas Melowsky.

Des décisions qui rapportent

« Baie-Comeau donne de la misère à beaucoup de monde. Nous aurons trois matchs de quatre points en fin de semaine. Les gars sont au fait de la situation. Ils veulent jouer le meilleur hockey possible. Le Drakkar a pris des décisions courageuses à la période des transactions qui rapportent. Ils ont acquis Dumont (Charles-Antoine), l’ancien capitaine des Voltigeurs, qui produit beaucoup depuis son arrivée à Baie-Comeau. La formation compte sur une défensive imposante et robuste et les attaquants appliquent un échec avant soutenu », a commenté Serge Beausoleil.

Construire avec les deux derniers matchs

L’entraîneur-chef de l’Océanic indique pouvoir construire sur les deux dernières victoires contre l’Armada et les Tigres. « Notre gros défi, c’est de montrer aux gars qu’ils sont capables de jouer contre les meilleures équipes lorsqu’ils jouent de la bonne façon, mais si on n’y croit pas, on ne peut pas y arriver. On l’a fait dimanche à Victoriaville ».

Une belle compétition à l'interne

Mis à part Quinn Kennedy affecté par un virus, l’Océanic ne compte aucun joueur blessé. C’est donc dire que cinq joueurs en santé seront retranchés à chacune des rencontres. « Ce que je dis aux gars, c’est que nous avons cinq lignes d’attaque et huit défenseurs. Il y a des gars qui sont laissés de côté et qui ne le méritent pas. Ça fait une belle compétition à l’interne, mais je ne veux pas que les gars pensent qu’ils ne seront pas dans le match suivant s’ils commettent une erreur. On veut qu’ils aident l’équipe quand ils sont sur la glace. Les gars veulent jouer, mais avec un trois en trois, nous aurons le luxe d’accorder des repos à certains jeunes et d’avoir des gars moins fatigués dans l’alignement », a mentionné le coach.