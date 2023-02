Une année bouleversante sur les ondes de la radio ukrainienne

L’infatigable réalisateur de la seule émission de radio ukrainienne du Québec n’a jamais autant travaillé que depuis février dernier pour informer et épauler sa communauté en ces temps de guerre.

« Ç’a été une année bouleversante. On ne peut pas la comparer à aucune autre », témoigne Simon Kouklewsky, qui produit Le temps ukrainien (український час) depuis 1990, soit avant la chute de l’URSS.

Si l’invasion de la Russie au Donbass était régulièrement évoquée à l’émission depuis 2014, la guerre fait désormais partie de sa programmation régulière.

Un volontaire canadien qui est parti combattre en Ukraine, un artiste originaire de la Crimée qui présente une exposition de portes endommagées par les explosions et l’entraîneur de l’équipe ukrainienne, touchée par le conflit, qui participait au tournoi pee-wee de Québec se sont ainsi récemment succédé à son micro.

« On ne couvre pas seulement les événements, mais aussi toute l’implication de la communauté », explique le Québécois né à Montréal de parents d’origine ukrainienne.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

Homme à tout faire

Pour arriver à diffuser chaque semaine une heure d’émission sur les ondes de la radio multilingue CFMB 1280 AM, il ne compte pas son temps.

L’homme à tout faire consacre au bas mot 40 heures chaque semaine à enregistrer des entrevues, à faire le montage des reportages, à chercher des sujets, à mettre en ligne l’émission et à trouver du financement (Le temps ukrainien ne reçoit pas un sou de subvention).

Mais en plus, il est membre de la branche québécoise du Congrès des Ukrainiens Canadiens et est grandement impliqué au sein de l’église ukrainienne qu’il fréquente.

« On fait tout pour que la communauté soit dynamique », dit-il modestement.

Plus nécessaire que jamais

C’est d’ailleurs l’intérêt de son public qui dicte les sujets qu’il abordera la semaine suivante.

« Par exemple, j’ai rencontré beaucoup de femmes [ukrainiennes] bouleversées. Je ne suis pas psychologue, mais je peux faire un reportage sur un programme d’aide émotionnelle qui leur est destiné, comme la semaine passée », illustre-t-il.

Pour souligner le premier anniversaire de l’« invasion totale » en Ukraine, le réalisateur a entre autres prévu une entrevue avec le premier ministre du Québec, François Legault.

L’émission qu’il enregistre en trois langues avec l’aide de quelques collaborateurs s’adresse autant aux « anciens » Ukrainiens de Montréal qu’aux nouveaux venus.

« C’est fait pour les gens intéressés », résume l’homme de radio, en rappelant que certains Ukrainiens arrivent chez nous avec le désir d’intégrer la société québécoise, plus que la communauté ukrainienne.

Si Simon Kouklewsky ignore le nombre exact d’auditeurs qui syntonisent Le temps ukrainien le samedi à 18 h, il constate régulièrement à quel point son contenu est apprécié et plus nécessaire que jamais.

« C’est un peu le ciment qui retient notre communauté », glisse-t-il, au sujet de l’émission diffusée depuis 1963.

Deux entrevues marquantes

Galyna Legenkovska, la mère de la petite Mariia

Galyna Legenkovska a accepté de faire une entrevue en ukrainien avec Simon Kouklewsky après l’avoir rencontrée au salon funéraire.Ils ont bien sûr abordé le drame de la mort de sa fille Mariia Legenkovska, 7 ans, victime d’un délit de fuite sur le chemin de l’école à Montréal, mais aussi le Noël orthodoxe, célébré le 6 janvier, qui approchait.« Dans la tradition ukrainienne, une place est toujours réservée à table pour les défunts. Et elle m’en a parlé de la place réservée pour Mariia... Sans pleurer. C’est une femme vraiment forte », se souvient-il, alors que les larmes lui montent aux yeux.

Le réalisateur a également aidé la maman à organiser une conférence de presse et a chanté aux funérailles de la petite Mariia.

Ryan Puncture, qui s’est battu en Ukraine

« Je l’ai rencontré à une manifestation à Montréal, il a combattu en Ukraine et il est revenu. Ryan a perdu des collègues non ukrainiens pendant qu’il était là-bas, il n’était pas tout de suite prêt à en parler... Ça a été très délicat comme entrevue. Tu poses les questions, et tu laisses parler », explique le producteur du temps ukrainien.