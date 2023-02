Une enquête de quatre commissaires sur l'application chinoise TikTok

Les chiens de garde de la protection des renseignements personnels du Canada, du Québec, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta annoncent ouvrir une enquête sur l’application de partage de vidéos TikTok.

« Cette enquête s’inscrit dans la foulée de recours collectifs, désormais réglés, aux États-Unis et au Canada, et de nombreux reportages dans les médias concernant la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels par TikTok», indique-t-on.

En gros, les commissaires s'inquiètent de voir que ce sont beaucoup les jeunes qui utilisent l'application.

L'enquête cherchera à savoir si la firme «a obtenu un consentement valable de la part de ceux-ci pour la collecte, l’utilisation et la communication de leurs renseignements personnels».

Plus tôt en journée, la Commission européenne avait demandé à ses employés d'enlever TikTok de leurs téléphones.

Au Québec, la Commission d'accès à l'information du Québec vérifiera si la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information du Québec sont respectées.

-D’autres détails suivront.