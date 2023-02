Vitesse et danger sur la 170 à Petit-Saguenay

La route 170 à Petit-Saguenay étant dangereuse pour diverses raisons, une citoyenne a décidé de prendre les choses en main et de lancer une pétition en ligne pour qu’elle soit sécurisée.

La route 170 passe au cœur du village de Petit-Saguenay et trop souvent, les gens ne respectent pas la limite de vitesse de 50 km/h. De plus, la visibilité est difficile par endroit.

«Ça fait longtemps qu’on sait qu’il y a un enjeu de sécurité sur la route 170», a admis le maire de la municipalité, Philôme La France.

Des citoyens rencontrés par TVA Nouvelles abondent dans le même sens et s’inquiètent pour leur sécurité et celle des enfants du secteur.

Stéphanie Côté, résidente de cette petite municipalité de 650 habitants en sait quelque chose.

«Ça fait 8 ans que je vis ici, j’ai tout le temps vu un danger. Ça ne fait pas longtemps que je vis plus près de la 170 et que je vais porter mon enfant à l’école. Souvent, on prend des marches et ça va super vite, ce n’est pas plaisant du tout», a-t-elle raconté.

Pétition

Inquiète pour sa sécurité et celle des environs, Stéphanie Côté a décidé de lancer une pétition en ligne qui a récolté plus de 200 signatures.

«Je veux dire au ministère du Transport du Québec qu’on ne doit pas attendre qu’un enfant meurt. J’aimerais au moins qu’il y ait 600 signatures pour prouver au MTQ qu’il y a un réel danger», a-t-elle ajouté.

La municipalité acquiesce

Le maire a admis que les écarts de vitesse sont très fréquents dans le secteur.

«Même qu’il y a des gens qui sont captés à plus de 150 km/h. On comprend bien que les gens ont un sentiment d’insécurité», a-t-il dit.

Mme Côté suggère que la limite de vitesse soit réduite à 70 km/h aux deux extrémités du village pour que les automobilistes diminuent leur vitesse avant d’atteindre la zone de 50 km/h.

«Il y a des normes qui empêchent de faire ça. On a fait des demandes à plusieurs reprises dans ce dossier-là, mais ça n’a pas fonctionné», a renchéri M. La France.

«C’est tellement un dossier qui pourrait être simple de mettre une traverse, de mettre une pancarte. C’est très simple ce que je demande, si ce n’est pas ça, je veux une solution», a poursuivi la citoyenne.

«Comme c’est un endroit où il n’y a pas beaucoup de visibilité, ils disent qu’on ne peut pas mettre de traverse piétonnière parce qu’on ne voit pas bien avec les voitures. Il faudrait qu’il y ait des emménagements majeurs qui soient faits pour refaire la courbe. Il va falloir que le ministère finance sa portion», a expliqué le maire.

La municipalité compte réemménager le secteur pour améliorer la visibilité sur la route en plus de transmettre la pétition de Stéphanie Côté au ministère. Le maire continuera de faire pression pour que le dossier soit jugé prioritaire.