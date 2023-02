Voyez l'augmentation de salaire prévue en 2023 dans votre secteur d'emploi

Les Québécois peuvent espérer voir leur salaire augmenter en moyenne de 4,4 % en 2023, selon l’enquête sur les Prévisions salariales annuelles de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Voici les augmentations de salaire prévues selon les secteurs.

La hausse prévue, tous emplois confondus, est supérieure à celle réellement accordée au Québec en 2022 (4 %). Elle est également plus élevée que la hausse salariale prévue pour 2023 dans l’ensemble du Canada (4,1 %).

«Malgré le ralentissement de la croissance économique, la pénurie de main-d’œuvre perdure et continue manifestement de pousser les salaires à la hausse dans tous les secteurs d’activité économique», a observé Manon Poirier, directrice générale de l’Ordre.

Selon les plus récentes données de Statistique Canada publiées jeudi, plus de 194 000 postes étaient vacants au Québec en décembre dernier. Bien que ce nombre représente une baisse comparativement au mois précédent (196 000), le Québec demeure la province avec le ratio chômeurs-postes vacants le plus bas (0,9 personne au chômage pour chaque poste vacant).

Prévisions selon les secteurs d’activité