JOBIDON, Mylène



Au CHUL du Québec, le 20 janvier 2023, à la même date que son papa bien-aimé, est décédée madame Mylène Jobidon. Elle était la fille de madame Line Tremblay et feu monsieur Pierre Jobidon. Elle demeurait à Sainte-Marie de Beauce. Ses proches vous accueillerontde 16h30 à 19h30 à :Mylène laisse dans le deuil son grand amour Mario Trottier, sa mère, Line Tremblay, son frère Jérôme (Caroline Gagné), Laury, sa filleule, ses neveux : Félix et Olivier, son autre filleule, Lily-Rose Paradis, fille de son amie de longue date Julie Caron; le père de Mario : Gilles (Monique Lapointe), sa belle-soeur Johanne (Roberto Gagnon), ses beaux-frères : Yves (Odile Lapointe) et Guy (Caroline Leduc), plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents ainsi que de nombreux amis. Merci au Dr Benoît Dubuc pour tout le temps qu'il a consacré à Mylène et pour le grand professionnalisme, l'humanité et la gentillesse dont il a fait preuve. SVP compenser l'envoi de fleurs par un don à Diabète Québec, 3750, boul. Crémazie Est, bureau 500, Montréal, Qc, H2A 1B6.