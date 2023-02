Bénévoles recherchés

Depuis le 20 février dernier (jusqu’au 20 mars), la Maison Michel-Sarrazin (MS) a déployé encore une fois sa campagne de recrutement de nouveaux bénévoles afin de consolider son équipe. Depuis le tout début, le bénévolat est au cœur de tous les services dispensés à la Maison Michel-Sarrazin. L’organisation entière mise sur la participation de bénévoles pour offrir des soins et des services de grande qualité aux patients, à leurs proches et pour contribuer au bon fonctionnement interne. Afin de l’aider à réaliser sa mission, la Maison Michel-Sarrazin doit pouvoir compter sur plus de 340 bénévoles (Centre de jour, Comité des familles et des usagers, d’autres secteurs de la Maison ou la Fondation) qui accomplissent leurs tâches en ayant toujours en tête les valeurs de dignité, de respect, de vérité, de compassion, de solidarité et de générosité chères à l’organisation. Aline Huot (1), Martine Jobin (2) et Jacques Hallé (photos), bénévoles aux soins, sont les porte-parole de la campagne. Renseignements : 418 688-0878, poste 361 ou www.michel-sarrazin.ca/devenir-benevole.

Bourses Persévérances

Photo fournie par la Fondation CNDF

La Fondation du Campus Notre-Dame-de-Foy a remis récemment, à l’occasion de la Semaine de la persévérance scolaire, ses premières Bourses Persévérances de 1000 $ à 5 étudiants afin de reconnaître les efforts remarquables qu’ils ont déployés lors de leur cheminement scolaire. Les récipiendaires 2023, accompagnés sur la photo (aux extrémités) par Pascal Masson, directeur du développement institutionnel du Campus et Caroline Roy, nouvelle directrice générale du Campus Notre-Dame-de-Foy, sont, de gauche à droite : Anna Yèyinou Koubia (Sciences humaines, profil Police et sécurité), Olivier Dussault (Techniques de sécurité incendie), Alexis Delisle (Techniques policières), Alexis Veilleux-Forget (Techniques policières, programme accéléré) et Kianna Murray (Soins préhospitaliers d’urgence). Allez à www.cndf.qc.ca/ pour en apprendre davantage sur ces étudiants.

CC depuis 50 ans

Photo fournie par les CC

125 personnes se sont réunies dans le sous-sol de l’église de Saint-Janvier-de-Joly, le 28 janvier dernier, afin de participer à un rassemblement historique du Conseil 7283 des Chevaliers de Colomb (CC), de Joly-Val-Alain. Pas moins de 23 membres ont été honorés, dont 9 pour leurs 50 ans au sein de l’organisme de bienfaisance apolitique qui œuvre dans la communauté québécoise depuis plus de 125 ans. Sur la photo, de gauche à droite : le CC Réjean Charest, animateur des deux cérémonies-hommage ; le Grand Chevalier Marcel Bernier ; Odina Desrochers, honoré pour ses 50 ans de services, et Bernard Fortier, maire de Saint-Janvier-de-Joly.

Anniversaires

Photo fournie par nhl.com

Manon Rhéaume (photo), première femme à jouer dans un match de saison régulière d’une équipe professionnelle de hockey (gardienne de but) et conseillère aux opérations hockey et auprès des espoirs par les Kings de Los Angeles, 51 ans... Phillip Danault, joueur de centre des Kings de Los Angeles (LNH), 30 ans... François-Guy Thivierge, alpiniste et guide de montagne québécois, 59 ans... Alex Kovalev, ex-attaquant de la LNH (1992-2013), 50 ans... Line Beauchamp, ex-déléguée générale du Québec à Paris, 60 ans... Patrice L’Écuyer, animateur et comédien, 63 ans... Gaston Lepage, comédien et animateur, 74 ans... Lyse Dumont, de Lévis (secteur Pintendre), retraitée de la Ville de Lévis, mère de deux enfants, mamie de cinq petits-enfants et mariée depuis 54 ans avec Patrice Jolicoeur, 76 ans... Jacques Salvail, chanteur et animateur québécois, 77 ans...

Disparus

Photo Collection Everett

Le 24 février 2022 : Sally Kellerman (photo), 84 ans, qui a été nommée aux Oscars pour son rôle de soutien (Margaret « Hot Lips » Houlihan) dans le long métrage M*A*S*H, de Robert Altman... 2020 : Katherine Johnson, 101 ans, mathématicienne dont les calculs ont permis aux États-Unis de conquérir la Lune... 2019 : Mac Wiseman, 93 ans, musicien, chanteur et guitariste de bluegrass... 2015 : Graziella Ouellet-Michaud, 92 ans, la mère du cardinal Marc Ouellet... 2013 : Virgil Johnson, 77 ans, chanteur principal du groupe The Velvets entre 1950 et 1960... 2012 : Jay Ward, 73 ans, qui fut le premier gérant de l’histoire des Capitales de Québec (1999-2001)... 2008 : Vincent Therriault-Proulx, 27 ans, capitaine de Québec-Secours et ex-joueur de badminton du club de l’Université Laval... 2003 : Bernard Loiseau, 52 ans, chef cuisinier français... 1995 : Jack Tietolman, 85 ans, un des bâtisseurs de la radio au Québec... 1994 : Dinah Shore, 77 ans, grande dame de la chanson américaine.