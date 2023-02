Biden dit vouloir annoncer sa candidature pour 2024, mais pas dans l’immédiat

Joe Biden, plus vieux président américain en exercice, a confirmé vendredi qu’il comptait bel et bien annoncer sa candidature à un second mandat lors de la présidentielle de 2024, mais pas dans l’immédiat.

«Mon intention est... a été depuis le début de me présenter», a dit vendredi le démocrate de 80 ans lors d’une interview à ABC News.

Son épouse Jill Biden avait affirmé plus tôt dans la journée à l’Associated Press qu’il ne restait plus qu’à décider du lieu et de la date d’une annonce d’entrée en campagne. Interrogé sur cet entretien, Joe Biden a lancé un trait d’esprit sans confirmer, ni infirmer.

Il a toutefois précisé qu’il n’était pas pressé.

«Il y a trop d’autres choses que nous devons terminer à court terme avant que je ne commence à faire campagne», a-t-il dit à propos des réformes entreprises par son administration.

À la question de savoir si son âge avait influencé sa décision de se présenter ou non, il a répondu: «Non. Mais il est légitime que les gens se posent des questions à propos de mon âge. C’est totalement légitime.»

«Tout ce que je peux dire, c’est: "prêtez attention à ce que je fais"», a-t-il ajouté, semblant faire allusion au bilan de ses deux premières années à la Maison-Blanche.

Joe Biden terminerait un éventuel second mandat à l’âge de 86 ans. Un examen médical conduit la semaine dernière a conclu qu’il était «vigoureux» et «apte» à remplir ses fonctions.