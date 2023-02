Brad Marchand punit pour la 14e fois par la LNH

Brad Marchand s’en tire cette fois à bon compte ; sa jambette à l’endroit de l’attaquant du Kraken de Seattle Oliver Bjorkstrand ne lui a valu qu’une amende de 5000 $, vendredi. Il s’agit tout de même de sa 14e punition du genre depuis le début de sa carrière.

L’agitateur des Bruins est connu comme un récidiviste, et le service de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) doit maintenant connaître son numéro de téléphone par cœur. Il a servi huit suspensions et six amendes monétaires à Marchand. Celui-ci a ainsi dû rater 28 rencontres et remettre un montant en salaire de 1 424 568,33 $, selon le réseau Sportsnet.

L’ailier gauche de 34 ans s’est rendu coupable d’un nouveau geste dangereux jeudi soir. Pendant une séance de brasse-camarade avec Bjorkstrand, le Néo-Écossais a placé son patin derrière la jambe de son adversaire, qui a lourdement chuté sur la surface glacée.

Cet incident a eu lieu en troisième période, au moment où le pointage était de 4 à 4 avec un peu plus de cinq minutes à faire. Les deux hommes ont été envoyés au cachot et Boston l’a finalement emporté 6 à 5 en temps réglementaire.

Un long hiatus

Le défenseur du Lightning de Tampa Bay Erik Cernak a quant à lui écopé de deux matchs de suspension pour un coup de coude au visage de Kyle Okposo. Il s’agit d’ailleurs de la première suspension du service de la sécurité depuis le 23 décembre dernier.

Dans une vidéo explicative, la LNH a expliqué que le Slovaque y était allé d’un geste intentionnel à l’endroit du capitaine des Sabres de Buffalo.

Le joueur de 25 ans a été suspendu une autre fois dans sa carrière de 277 matchs. Cette saison, il a amassé 11 points en 51 rencontres.