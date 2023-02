Carrefour Racine: le litige avec Saguenay trouve une issue

C'est la fin d'un long mariage compliqué entre la Ville de Saguenay et les Immeubles Paul Boivin, puisque la Ville est maintenant propriétaire du Carrefour Racine, qui était au cœur du litige.

«C'est un très bon règlement pour la ville de Saguenay!», s'est exclamé la mairesse, Julie Dufour.

L'acquisition permet à la ville de mettre un terme à un litige juridique qui remontait à 2017, à coût presque nul pour les contribuables. Paul Boivin s'est en effet engagé à verser 450 000 $ à la Ville.

Le bâtiment de quatre étages était détenu en copropriété: Saguenay possédait deux étages, Paul Boivin détenait les deux autres, en plus du stationnement à l'arrière.

«Les frais pour nos avocats et les experts s'élevaient à environ 500 000 $, a affirmé la mairesse. On peut penser que le montant de 450 000 $ va compenser, et on se retrouve avec la valeur de l'immeuble.»

Saguenay entend bien revendre l'immeuble éventuellement, mais ignore encore si elle va procéder à des rénovations avant de le faire.

«On n'en est pas là dans le processus, a répondu la mairesse. On veut que la population en tire le maximum. La direction-générale et Promotion Saguenay vont voir comment on peut valoriser.»

Sous l'administration de Jean Tremblay, Saguenay avait cédé sa part à Paul Boivin, en échange d'un engagement à procéder à des rénovations, et cet engagement n'aurait pas été respecté.

La Ville a donc entrepris une poursuite de 5 millions $ contre les Immeubles Paul Boivin, qui a répliqué par une contre-poursuite de 7 millions $. Le procès civil avait débuté il y a une quinzaine de jours. L'homme d'affaires a finalement proposé de remettre tout le bâtiment à la Ville.

La partie qui appartenait à Paul Boivin était évaluée à près de 2 millions $ en 2017.