«C’est la LNH, pas une ligue de bière!»: l'entraîneur des Blues Craig Berube insatisfait du rendement de ses joueurs

Les Blues de St. Louis risquent fort bien de manquer les prochaines séries et une défaite aux mains des faibles Canucks de Vancouver, jeudi, n’a pas aidé leur cause, ce qui a fait rager leur entraîneur-chef Craig Berube.

Ce dernier a exprimé sa large déception à la suite de la défaite de 3 à 2 en prolongation encaissée à domicile.

L’écart se creuse au classement, les décevants Blues accusant un retard de 11 points sur une place donnant accès aux éliminatoires. Et l’effort pour tenter de remonter la pente est insuffisant aux dires de l’ancien homme fort de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Plusieurs de nos meilleurs joueurs n’accomplissent pas leur boulot. Je ne sais pas pourquoi, mais vous devriez leur poser la question. J’imagine qu’ils se fichent de l’équipe», a-t-il sèchement répondu en point de presse d’après-match.

Berube a élaboré en précisant que des attaquants comme Jordan Kyrou et Robert Thomas n’ont pas suffisamment travaillé et qu’ils auraient intérêt à suivre l’exemple montré par des plus jeunes. Les deux meneurs pour le total de points chez les Blues ont conclu la soirée avec un différentiel combiné de -3.

«Nos meilleurs n’évoluent avec aucune passion, émotion et inspiration du tout. Ils ne jouent pas du hockey inspiré. Dans cette ligue, vous ne pouvez performer sans émotion, détermination. Ils gagnent beaucoup d’argent et ils n’effectuent pas leurs tâches», s’est lamenté l’instructeur.

Jouer avec coeur

Identifié comme l’un des rares hockeyeurs ayant bien fait jeudi, Alexey Toropchenko croit également que l’ensemble de la formation peut nettement mieux faire, même si la direction a visiblement choisi de songer à la campagne suivante en échangeant récemment Vladimir Tarasenko et Ryan O’Reilly.

«Même si nous ne sommes pas en position pour participer aux séries, je vais tout laisser sur la glace, car il s’agit d’une partie de hockey. C’est la LNH, pas une ligue de bière. Vous devez montrer des trucs significatifs, du caractère, et être solide partout en jouant avec cœur», a-t-il estimé.

Le club du Missouri se frottera aux Penguins de Pittsburgh, samedi.